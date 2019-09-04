Газета "Сегодня" перестанет выходить в печатном виде

Последний номер выйдет 27 сентября.

Газета "Сегодня" перестанет выходить в печатном виде
Фото: dumskaya.net

Ежедневная газета "Сегодня" перестанет выходить в печатном виде и останется только в интернете. Последний номер выйдет 27 сентября 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба "Медиа Группы Украина".

"Система сбыта печатной прессы практически разрушена, печать дорожает в валютном выражении, и тенденция к удорожанию сохранится. До читателей в регионах часто доходят позавчерашние (а то и недельной давности) новости. В последнее время ситуация только усугубляется, и мы приняли бизнес-решение – приостановить выпуск ежедневной газеты и сконцентрировать усилия на развитии сайта и теленовостей под брендом «Сегодня»", - объяснил решение закрыть газету директор "Медиа Группы Украина" Евгений Бондаренко.

Газета "Сегодня" существует с 1997 года.

"Медиа Группа Украина" входит в состав СКМ Рината Ахметова.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Швеция намерена обложить налогом банки из-за военной угрозы РоSSииШвеция намерена обложить налогом банки из-за военной угрозы РоSSии
У электронного кабинета налогоплательщика изменился адресУ электронного кабинета налогоплательщика изменился адрес
АРМА разорвало договор с управляющим "Межигорьем"АРМА разорвало договор с управляющим "Межигорьем"
IT-рынок Украины 2019-2020: индустрия на $5 млрд и 200 000 специалистовIT-рынок Украины 2019-2020: индустрия на $5 млрд и 200 000 специалистов
Аргентина ограничила торговлю валютойАргентина ограничила торговлю валютой
Блок рекламы


Похожие новости
НБУ окончательно отменил лимит на вывод дивидендов из УкраиныНБУ окончательно отменил лимит на вывод дивидендов из Украины
НБУ повысил лимит на вывод дивидендов из УкраиныНБУ повысил лимит на вывод дивидендов из Украины
Приватбанк направит 90% прибыли на выплату дивидендов государствуПриватбанк направит 90% прибыли на выплату дивидендов государству
Анализ структуры собственности Huawei свидетельствует о возможной принадлежности государствуАнализ структуры собственности Huawei свидетельствует о возможной принадлежности государству
Госкино впервые получило дивиденды за успешный в прокате фильм
Услуга "муниципальная няня" не обязывает родителя выходить на работу, - РеваУслуга "муниципальная няня" не обязывает родителя выходить на работу, - Рева
Украина пропустит "Детское Евровидение" из-за нехватки средствУкраина пропустит "Детское Евровидение" из-за нехватки средств
Пограничники не дали мужчине провезти видеокарты в Донецк, сочтя его "майнером"Пограничники не дали мужчине провезти видеокарты в Донецк, сочтя его "майнером"
Украинский миллиардер поделился секретами зарабатывания больших денег (видео)Украинский миллиардер поделился секретами зарабатывания больших денег (видео)
Экономист увидел признак, что украинцев готовят к обесцениванию гривныЭкономист увидел признак, что украинцев готовят к обесцениванию гривны
Последние новости
Подгружаем последние новости