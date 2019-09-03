В Киеве за август демонтировали 1630 незаконных рекламных конструкций

Из них 1055 единиц демонтировали их владельцы.

В Киеве за август демонтировали 1630 незаконных рекламных конструкций
Фото: delo.ua

В течение августа в Киеве демонтировали 1630 незаконных рекламных конструкций, из которых 1055 единиц демонтировали их владельцы. Об этом сообщила пресс-служба Киевской госадминистрации.

В частности, демонтировано, 435 баннеров, 505 вывесок, 21 электронное табло, два элемента благоустройства и 27 конструкций на крышах.

Кроме этого, демонтировано 213 кронштейнов, пять фасадных лайтпостеров, 10 флажков, один фасадный телеэкран, 160 временных выносных спецконструкций, шесть транспортных средств, 17 отдельно стоящих тумб, 111 холдеров, 12 фасадных и 105 отдельно стоящих щитов.

В КГГА отметили, что правила размещения рекламных средств основаны на пяти принципах: безопасность, комфорт, эстетичность, законность и доступность. «Именно благодаря новым правилам сейчас возможна реформа в области рекламы, введен прозрачный механизм получения разрешений», - сказано в сообщении.

Напомним, с 1 сентября 2018 года Минрегионстрой запретил устанавливать МАФы на новых тротуарах. Соответствующие стройнормы должны применяться при строительстве новых дорог и улиц, а также во время капитальных ремонтов или реконструкции существующих.

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