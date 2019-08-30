АРМА разорвало договор с управляющим "Межигорьем"

Компанию обвиняли в связи с "регионалами".

АРМА разорвало договор с управляющим "Межигорьем"
Фото: Бесплатка

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) 7 августа решило разорвать договор с ООО "Скомпани", которое весной выиграло конкурс на управление резиденцией "Межигорье".

Как сообщает "Радио Свобода", основанием стало нарушение ряда условий, предусмотренных договором.

Фирма "Скомпани" создана в 2015 году. Уставный капитал компании составляет 1000000 гривен. Руководителем указан Алексей Вороненко - бывший помощник народного депутата Евгения Мураева. Общественный совет при АРМА выражал недовольство выбором управляющего, который может быть связан с экс-регионалами. Однако в АРМА заявили, что выбранный им управитель для "Межигорья" стал лучшим вариантом из имеющихся.

Конкурентами "Скомпани" на конкурсе были общественная организация "Национальный парк "Межигорье" и ЧП "Гаянский Геннадий Григорьевич".

В АРМА заявляли, что готовы объявить новый конкурс на управляющего "Межигорьем", если общественность предложит более качественного управителя.

Напомним, территория "Межигорья" принадлежит государству, а расположенные на ней здания - компании "Танталит" и экс-президенту Виктору Януковичу. В то же время все эти здания находятся под арестом в рамках уголовного производства.

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