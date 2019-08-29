"Новая почта" провела тестовую авиадоставку из Киева во Львов

Компания вскоре введет доставку в течение одного дня.

"Новая почта" провела тестовую авиадоставку из Киева во Львов
Фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk

Компания "Новая почта" 28 августа совершила первую тестовую авиадоставку.

Об этом сообщил руководитель комитета по корпоративному управлению "Новой почты" Владимир Поперешнюк.

"Сегодня мы отправили первый тестовый рейс Киев - Львов - Киев. Это означает, что вскоре предложим клиентам доставку в течение одного дня (same day) из Киева во Львов, а затем и в Харьков, Днепр и Одессу", - написал он в фейсбуке.

Также Поперешнюк заявил, что компания намерена соединить города Западной, Восточной и Южной Украины гарантированной доставкой на следующий день (next day).

"Новая почта" - это основанная в 2001 году украинская компания, обеспечивающая сервис экспресс-доставки документов, грузов и посылок для физических лиц и бизнеса.

Сеть "Новая почта" состоит из более чем 4 тысяч отделений по всей Украине. Количество отправлений только за 2018 превысило 174 млн.

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