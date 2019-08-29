"Новая почта" провела тестовую авиадоставку из Киева во Львов
Компания вскоре введет доставку в течение одного дня.
Компания "Новая почта" 28 августа совершила первую тестовую авиадоставку.
Об этом сообщил руководитель комитета по корпоративному управлению "Новой почты" Владимир Поперешнюк.
"Сегодня мы отправили первый тестовый рейс Киев - Львов - Киев. Это означает, что вскоре предложим клиентам доставку в течение одного дня (same day) из Киева во Львов, а затем и в Харьков, Днепр и Одессу", - написал он в фейсбуке.
Также Поперешнюк заявил, что компания намерена соединить города Западной, Восточной и Южной Украины гарантированной доставкой на следующий день (next day).
"Новая почта" - это основанная в 2001 году украинская компания, обеспечивающая сервис экспресс-доставки документов, грузов и посылок для физических лиц и бизнеса.
Сеть "Новая почта" состоит из более чем 4 тысяч отделений по всей Украине. Количество отправлений только за 2018 превысило 174 млн.
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