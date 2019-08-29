США ввели новые антииранские санкции

Санкции касаются двух сетей компаний, связанных с властями Ирана и помогающим Тегерану в разработке оружия массового поражения.

Соединенные Штаты Америки объявили о санкциях в отношении двух сетей компаний, связанных с властями Ирана и помогающим, по данным Минфина, Тегерану в разработке оружия массового поражения.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства финансов США , передает Голос Америки.

Одну из сетей возглавляет гражданин Ирана Хамед Дегхан, гендиректор и председатель совета директоров компании Pishtazan Kavosh Gostar Boshra, а также гендиректор и председатель совета компании Ebtekar Sanat Ilya. В сообщении министерства говорится, что сеть, которой руководит Дегхан, зарегистрировала в Гонконге компанию для того, чтобы избежать американских и международных санкций в связи с работой с Ираном. Эта компания занималась поставкой технологий и компонентов для разработки оружия массового поражения лицам, связанным с правительством Ирана и Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

Вторая сеть, которой руководит иранец Сайед Хусейн Шариат, приобретала для иранских военных алюминиевые сплавы, производимые компанией Nuclear Suppliers Group.

Санкции были введены также против частных лиц, связанных с работой обеих сетей.