Фермеры Германии после контрсанкций РФ переориентировались на рынки сбыта в Азии, - СМИ

"Сегодня Китай, включая Гонконг, имеют для нас то же значение, что ранее имела РоSSия".

Фермеры Германии после контрсанкций РФ переориентировались на рынки сбыта в Азии, - СМИ
Фото: io.ua

Сельхозпроизводители Германии сумели за пять лет, прошедших с момента объявления Россией запрета на ввоз продовольствия из Европейского Союза, приспособиться к этим изменениям.

Об этом заявил вице-президент Немецкого крестьянского союза (Deutscher Bauernverband, DBV) Вернер Шварц, передает Deutsche Welle.

"Потеря роSSийского рынка была весьма ощутимой для сельского хозяйства Германии", - сказал он. Однако, со временем немецкие фермеры смогли открыть для себя новые рынки - в Азии.

"Сегодня Китай, включая Гонконг, имеют для нас то же значение, что ранее имела РоSSия", - подчеркнул Шварц, отметив, что ежегодный объем аграрного экспорта в этот регион "исчисляется почти 2 млрд евро".

Предметами поставок из ФРГ, в первую очередь, становятся свинина, молочная и зерновая продукция.

Вместе с тем Шварц выразил надежду на то, "что в конфликте вокруг Крыма и востока Украины будет найдено политическое решение, и рынки снова будут открыты". При этом он признал, что для того, чтобы вновь закрепиться на роSSийском рынке, "потребуется несколько лет".

Напомним, РоSSия ввела продуктовое эмбарго после того, как страны ЕС и США утвердили санкции в ответ на аннексию украинского Крыма в 2014 году и участии РФ в вооруженном конфликте на Донбассе. В июне президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении запрета на поставки продовольствия до 31 декабря 2020 года.

До санкций РоSSия, наравне с США и Швейцарией, входила в тройку крупнейших рынков экспорта из ЕС. Тогда страна ежегодно закупала в Евросоюзе мясо, фрукты и овощи.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Apple предупреждает, что кредитная карта Apple Card не любит кожаные чехлыApple предупреждает, что кредитная карта Apple Card не любит кожаные чехлы
Руководство пяти госшахт в Луганской и Донецкой областях подозревают в хищении 500 млн гривенРуководство пяти госшахт в Луганской и Донецкой областях подозревают в хищении 500 млн гривен
В Нацбанке рассказали о самых распространенных в Украине фальшивых купюрахВ Нацбанке рассказали о самых распространенных в Украине фальшивых купюрах
Беларусь отменила разрешения на ввоз свинины из Львовской области из-за африканской чумыБеларусь отменила разрешения на ввоз свинины из Львовской области из-за африканской чумы
В РоSSии заявили о 75%-ной готовности "Северного потока-2"В РоSSии заявили о 75%-ной готовности "Северного потока-2"
Блок рекламы


Похожие новости
Deutsche Bank оштрафован в США из-за коррупционных схем в РФ и АзииDeutsche Bank оштрафован в США из-за коррупционных схем в РФ и Азии
Группа "Приват" после многолетнего перерыва станет поставщиком топлива для УЗГруппа "Приват" после многолетнего перерыва станет поставщиком топлива для УЗ
НБУ потребовал поменять набсовет Ощадбанка после продления контракта с ПышнымНБУ потребовал поменять набсовет Ощадбанка после продления контракта с Пышным
Госшахты дополнительно получили 10 млрд гривен после введения формулы "Роттердам+", - ВолынецГосшахты дополнительно получили 10 млрд гривен после введения формулы "Роттердам+", - Волынец
Импорт дизтоплива из РоSSии сократился на треть после введения пошлинИмпорт дизтоплива из РоSSии сократился на треть после введения пошлин
В Аргентине после президентских праймериз рекордно обвалились фондовый рынок и песоВ Аргентине после президентских праймериз рекордно обвалились фондовый рынок и песо
НБУ разработал правила QR-платежей. Введут после IBANНБУ разработал правила QR-платежей. Введут после IBAN
"Укрзализныця" отменила закупку стаканов по 2 тысячи гривен после огласки"Укрзализныця" отменила закупку стаканов по 2 тысячи гривен после огласки
Средняя цена на электроэнергию для промышленности после запуска рынка выросла почти на 30%Средняя цена на электроэнергию для промышленности после запуска рынка выросла почти на 30%
"Укрэнерго" получила огромный финансовый ресурс после введения рынка электроэнергии, - СМИ"Укрэнерго" получила огромный финансовый ресурс после введения рынка электроэнергии, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости