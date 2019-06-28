ЕБРР выделит Украине €149 млн на модернизацию электросетей

Предусмотрена возможность управлять оборудованием подстанций из региональных центров в режиме реального времени.

ЕБРР выделит Украине €149 млн на модернизацию электросетей
Фото: www.microdinero.com

Кабинет Министров Украины одобрил распоряжение о целесообразности кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на €149 млн евро на модернизацию сети электропередачи. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Проект предусматривает замену трансформаторного оборудования и реконструкцию 12 подстанций с использованием автоматизированных систем управления технологическими процессами на подстанциях. За его реализацию будет отвечать ГП "НЭК" Укрэнерго ".

Модернизация электросетей позволит повысить эффективность и надежность передачи электроэнергии в Западной, Северной, Южной и Центральной Украине.

Кроме того, появится возможность управлять оборудованием подстанций из региональных центров в режиме реального времени без постоянного присутствия персонала. Введение новых технологий является основой для внедрения разумных сетей энергоснабжения - "Smart Grid".

Напомним, весной 2019 года Кабмин упростил модернизацию электросетей низкого и среднего напряжения, что поспособствует развитию и усилению их мощности.

Согласно этим изменениям, теперь не требуется разрешение Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины для реконструкции или технического перевооружения электрических сетей напряжением до 10 кВ включительно.


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