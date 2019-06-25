Активисты повалили забор на незаконной стройке в Протасовом Яру

На днях застройщик возобновил срезку деревьев в урочище.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

В урочище Протасов Яр в Киеве, где на днях застройщик возобновил подготовительные работы, состоялась акция протеста, в которой приняли участие около двухсот человек.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места события.

В ходе акции люди повалили оба забора на стройплощадке, пошипировали остатки деревьев, которые застройщик не успел уничтожить, и перекрыли движение по улице Протасов Яр, пропуская общественный транспорт и аварийные службы.

На месте события присутствует полиция, однако она не вмешивалась в ход акции.

18 июня сообщалось, что в Протасовом Яру застройщик возобновил срезку деревьев. Активистам удалось пройти на территорию застройки и зафиксировать факт вырубки деревьев. При этом люди, рубившие лес, не смогли объяснить, кто их нанял и каковы причины срезания здоровых деревьев. Активисты вызвали на место оперативно-следственную группу, после чего работники с пилами скрылись с места вырубки. Молодые люди спортивной наружности, выступающие на стороне застройщика, устроили с активистами потасовку.

Напомним, конфликт между местной общиной и застройщиком "Дайтона груп" начался в начале мая с драки, поскольку о строительстве жители узнали уже тогда, когда на участке зеленых насаждений "вырос" бетонный забор. Тогда нанятые застройщиком молодчики забрасывали митингующих камнями, а те пытались силой снести незаконный забор. 3 мая КМДА рекомендовала застройщику остановить все действия до проверки законности строительства. 4 мая произошла очередная потасовка. 10 мая ГАСИ вынесла предписание о прекращении всех работ до проверки законности стройки. 14 мая частично снесли забор вокруг строительной площадки. Однако, как выяснилось, застройщик оспорил решение в суде.

Инициативная группа считает, что строительство не могло быть законным, поскольку участок находится в границах зоны охраняемого ландшафта, где строительство, которое угрожает ущербу этому ландшафту, запрещено, а строительство новых жилых районов ограничено. Также активисты считают, что выданные застройщику разрешения выданы незаконным путем, и собираются далее защищать свои права. Подробнее об этом читайте в тексте "Війна за Протасів. Кияни вийшли на захист Яру".


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