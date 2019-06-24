Аэропорт "Киев" в сентябре закроется на реконструкцию на 10 дней

Международный аэропорт " Киев " имени Игоря Сикорского закроется на реконструкцию с 2 по 12 сентября. Об этом сообщает Аvianews.

Отмечается, что в аэропорте будут реконструировать взлетную полосу. На время реконструкции администрация аэропорта им. Игоря Сикорского будет использовать запасную полосу в Международном аэропорту Борисполь.

В 2017 году аэропорт "Жуляны" уже проводил ремонт полосы. Тогда на время работ аэродром был закрыт для приема и отправки самолетов с 14 по 24 мая 2017 года.

Полная реконструкция и удлинение взлетной полосы также проводили в 2008 году. Это позволило аэропорту расширить список самолетов, которые могут обслуживаться на аэродроме, включив в него самые популярные среднемагистральные авиалайнеры Boeing 737 и Airbus A320.