Аэропорт "Киев" в сентябре закроется на реконструкцию на 10 дней

На аэродроме будут ремонтировать взлетную полосу.

Аэропорт "Киев" в сентябре закроется на реконструкцию на 10 дней
Фото: Макс Левин

Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского закроется на реконструкцию с 2 по 12 сентября. Об этом сообщает Аvianews.

Отмечается, что в аэропорте будут реконструировать взлетную полосу. На время реконструкции администрация аэропорта им. Игоря Сикорского будет использовать запасную полосу в Международном аэропорту Борисполь.

В 2017 году аэропорт "Жуляны" уже проводил ремонт полосы. Тогда на время работ аэродром был закрыт для приема и отправки самолетов с 14 по 24 мая 2017 года.

Полная реконструкция и удлинение взлетной полосы также проводили в 2008 году. Это позволило аэропорту расширить список самолетов, которые могут обслуживаться на аэродроме, включив в него самые популярные среднемагистральные авиалайнеры Boeing 737 и Airbus A320.

Напомним, в конце мая 2019 года Киевский аэропорт "Жуляны" завершил реконструкцию терминала А. Теперь его площадь увеличилась на 9 500 кв. м до 23 700 кв. м. Также рядом с терминалом обновили и на 40% увеличили паркинг. Теперь его вмещаемость составляет 135 паркомест. Аэропорт "Жуляны" находится в 8 км от центра Киева, его площадь - 265 га. Аэропорт имеет 1 взлетно-посадочную полосу длиной 2 310 м и шириной 45 м.


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