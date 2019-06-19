На границе с РФ задержали "УАЗ" с 49 ящиками водки и рыболовным снаряжением на 200 тыс. гривен

Задержаны двое граждан Украины.

??На границе с РФ задержали "УАЗ" с 49 ящиками водки и рыболовным снаряжением на 200 тыс. гривен
Фото: dpsu.gov.ua

Украинские пограничники задержали границе с Россией автомобиль с 40 ящиками водки и рыболовным снаряжением.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Отмечается что во время проведения совместной межведомственной операции "Граница-2019" в районе населенного пункта Красная Звезда Луганской области пограничники обнаружили и задержали двух украинцев, которые на автомобиле "УАЗ" с прицепом пытались переместить в РоSSию водочные изделия и рыболовное снаряжение для дальнейшего сбыта.

"49 упаковок водки и 40 ящиков рыболовным снаряжения на общую сумму около 200 тыс. гривен и транспортное средство с прицепом будет передано сотрудникам Фискальной службы", - говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Нарушители задержаны, их дальнейшую судьбу решит суд.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, в феврале пограничники задержали украинца, который пытался незаконно перевезти 250 кг красной икры из РФ в Украину.


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