В Протасовом Яру застройщик возобновил срезку деревьев

Активисты заблокировали проведение работ, тяжелая техника на данный момент уехала.

Фото: Макс Требухов

В урочище Протасов Яр в Киеве застройщик возобновил подготовительные работы: на месте будущего строительства были спилены несколько деревьев. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Застройщик в нарушение предписания ГАСИ пригнал тяжелую строительную технику и начал резать деревья, представители инициативной группы заблокировали проведения работ", - сказано в сообщении.

Охранники застройщика перекрыли доступ к технике и готовят место для установки строительного забора.

Напомним, в начале мая комиссия Киевской городской госадминистрации рассмотрела вопрос о строительстве в Протасовом Яру и рекомендовала застройщику воздержаться от выполнения каких-либо работ до принятия окончательного решения.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов


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