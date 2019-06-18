В Протасовом Яру застройщик возобновил срезку деревьев
Активисты заблокировали проведение работ, тяжелая техника на данный момент уехала.
В урочище Протасов Яр в Киеве застройщик возобновил подготовительные работы: на месте будущего строительства были спилены несколько деревьев. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
"Застройщик в нарушение предписания ГАСИ пригнал тяжелую строительную технику и начал резать деревья, представители инициативной группы заблокировали проведения работ", - сказано в сообщении.
Охранники застройщика перекрыли доступ к технике и готовят место для установки строительного забора.
Напомним, в начале мая комиссия Киевской городской госадминистрации рассмотрела вопрос о строительстве в Протасовом Яру и рекомендовала застройщику воздержаться от выполнения каких-либо работ до принятия окончательного решения.
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