В Японии продали самый дорогой в мире арбуз

В Японии продали самый дорогой в мире арбуз

Аукцион по продаже арбузов сорта «Дэнсукэ», которые имеют практически чёрный цвет кожуры без полосок, состоялся на рынке в Асахикаве. Торги завершились новым рекордом: арбуз весом около 11 килограммов был продан за 750 тысяч японских иен, или 7200 долларов! Это на $ 1000 больше стоимости чёрного арбуза, проданного в 2008 году и до сих пор считавшегося самым дорогим.

Победителем оказался владелец супермаркета Кэйити Судзуки. По его словам, принимать участие в аукционе для него было большой честью, а победа в нём традиционно является хорошим знаком для бизнеса, так что теперь он ожидает процветания магазина. Арбуз овальной формы упакован в фирменную красную коробку с наклейкой «Дэнсукэ». Несмотря на чёрную кожуру, внутри арбуз имеет такую же красную мякоть.

На вкус чёрный арбуз тоже ничем не отличается от обычного. Фермеры с Хоккайдо отмечают, что в нынешнем году погода выдалась благоприятной, поэтому все «Дэнсукэ», которых вырастили около 55 тысяч штук, должны получиться очень сладкими. Каждый из них будет продан по цене от 80 до 100 долларов, а поставки чёрных арбузов в магазины начнутся в июле.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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