Обещанные на выплату долга по зарплате шахтеров средства арестованы в банке, - Волынец

На счетах АБ "Укргазбанк" заблокированы 50 млн гривен.

Обещанные на выплату долга по зарплате шахтеров средства арестованы в банке, - Волынец
Фото: Mykhailo VolynetsFacebook

50 миллионов гривен, предназначенные на погашение долгов по зарплате львовским шахтерам, арестованы в банке.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Обещанные вчера, 12 июня, во время встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и представителей трудового коллектива ГП Львовуголь 50 млн грн средств на выплату задолженности по заработной плате заблокированы. Указанные средства должны поступить от ПАО Центрэнерго за отгруженный уголь львовским шахтерам", - написал Волынец в фейсбуке.

По его словам, на счетах АБ "Укргазбанк" "зависло" 51 млн грн "честно заработанных горняками ГП "Львовуголь" за отгруженный ПАО "Центрэнерго" уголь.

"Средства не поступили шахтерам из-за нераспорядительности финансовой службы Минэнергоугля и лично министра Игоря Насалика. И это при том, что горняки половины шахт госпредприятия уже неделю бастуют, а с понедельника все шесть шахт не добывают уголь из-за задолженности по зарплате, которая превышает 400 млн грн", - отметил глава профсоюза горняков.

Накануне сообщалось, что львовским шахтерам выплатили зарплату за март и выплатили 4% апрельской зарплаты.

7 июня две шахты во Львовской области приостановили работу из-за задолжености по зарплате. 10 июня горняки перекрыли международную трассу Львов - Рава-Русская в селе Смереков. Также шахтеры перекрыли дорогу возле села Воля-Высоцкая.


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