Приватбанк выиграл суд у завода Коломойского

Верховный Суд отказался обязать Приватбанк вернуть рефинансирование НБУ.

Приватбанк выиграл суд у завода Коломойского
Фото: Макс Требухов

Большая палата Верховного Суда 11 июня приняла решение в пользу Приватбанка в деле по иску ЧАО "Эрлан", связанного с бывшими владельцами банка.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"ЧАО «Эрлан» пыталось доказать злонамеренный сговор и бездействие НБУ и государственного ПриватБанка и в судебном порядке обязать ПриватБанк погасить задолженность перед НБУ, чем прекратить ипотеку и освободить имущество, переданное обществом в обеспечение выполнения обязательств ПриватБанка перед НБУ по кредиту", - говорится на сайте Привата.

Большая палата Верховного Суда подтвердила позицию ПриватбБанка и отказала в удовлетворении иска, "сделав при этом несколько важных для всего банковского сообщества правовых заключений".

ЧАО "Эрлан" - это днепровский завод "Биола", где выпускают соки и нектаров, сладких газированных напитков, минеральной воды "Знаменовская", холодного чая и энергетиков.

Здание завода "Биола" в Днепре по ул. Береговая, 135 было передано Национальному банку в залог под кредиты рефинансирования Приватбанка.


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