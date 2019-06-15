Приватбанк выиграл суд у завода Коломойского
Верховный Суд отказался обязать Приватбанк вернуть рефинансирование НБУ.
Большая палата Верховного Суда 11 июня приняла решение в пользу Приватбанка в деле по иску ЧАО "Эрлан", связанного с бывшими владельцами банка.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
"ЧАО «Эрлан» пыталось доказать злонамеренный сговор и бездействие НБУ и государственного ПриватБанка и в судебном порядке обязать ПриватБанк погасить задолженность перед НБУ, чем прекратить ипотеку и освободить имущество, переданное обществом в обеспечение выполнения обязательств ПриватБанка перед НБУ по кредиту", - говорится на сайте Привата.
Большая палата Верховного Суда подтвердила позицию ПриватбБанка и отказала в удовлетворении иска, "сделав при этом несколько важных для всего банковского сообщества правовых заключений".
ЧАО "Эрлан" - это днепровский завод "Биола", где выпускают соки и нектаров, сладких газированных напитков, минеральной воды "Знаменовская", холодного чая и энергетиков.
Здание завода "Биола" в Днепре по ул. Береговая, 135 было передано Национальному банку в залог под кредиты рефинансирования Приватбанка.
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