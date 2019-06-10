Приватбанк перечислил государству первый транш в 4,5 млрд гривен

Второй транш будет перечислен до конца июня.

Приватбанк перечислил государству первый транш в 4,5 млрд гривен
Фото: Макс Требухов

Национализированный Приватбанк перечислил в госбюджет первый транш дивидендов, направленных на выплату акционеру банка - государству в лице Министерства финансов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

10 июня банк перечислил в бюджет 4,5 млрд грн дивидендов. Второй транш в размере 7 млрд грн будет перечислен до конца июня.

В целом Приватбанк должен уплатить в бюджет 90% своей прибыли, которую он получил в 2018 году - 11,5 млрд грн.

Согласно годовому отчету банка его чистая прибыль по итогам 2018 года составила 12,8 млрд грн.

Чистые активы Приватбанка на начало 2019 года составляют 278 млрд грн, обязательства - 246,5 млрд грн, капитал Приватбанка - 31,5 млрд грн.

Ранее Приватбанк заявил о рекордной прибыли в 2018. Банк обеспечил рекордную прибыль за счет увеличения комиссионных доходов.


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