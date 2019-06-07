КСУ признал неконституционной отмену права на возврат налога на землю за участки в зоне АТО

Решение принято по жалобе Metro.

?КСУ признал неконституционной отмену права на возврат налога на землю за участки в зоне АТО
Фото: Макс Требухов

Конституционный Суд Украины признал неконституционной отмену права на возврат налога на землю за участки в зоне АТО.

Решение № 3-р(І)/2019 было принято 5 июня по иску ООО "Метро Кеш энд Кери Украина", которое в 2014-2016 годах платило земельный налог за участок под луганским гипермаркетом Metro. В 2017 году компания попросила вернуть уплаченные суммы налога на землю и арендной платы, но получила отказ от налоговых органов.

Не сумев добиться возврата денег в судах, Metro подало конституционную жалобу.

По результатам ее рассмотрения КСУ признал неконституционными положения Налогового кодекса, согласно которым начисленные и уплаченные за период проведения АТО суммы платы за земельные участки, расположенные на временно оккупированной территории и/или территории населенных пунктов на линии соприкосновения, и/или территории проведения АТО, не подлежащие возврату на текущий счет налогоплательщика, не направляются на погашение денежного обязательства (налогового долга) по другим налогам, сборам, не возвращаются в наличной форме по чеку, в случае отсутствия у налогоплательщика счета в банке.

Конституционный Суд пришел к выводу, что отмена права на возвращение налогоплательщикам сумм платы за землю, начисленных и уплаченных за период АТО, была обусловлена необходимостью достижения общественно значимой цели, однако законодатель действовал непоследовательно и не сдержал баланс между публичными и частными интересами, а избранный им способ не является пропорциональным целям, которые преследовались.

Решение Конституционного Суда является обязательным, окончательным и не подлежащим обжалованию.


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