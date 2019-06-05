Украина планирует за четыре года сократить госдолг с 52% до 42% от ВВП

Кабинет министров 5 июня утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Базовый сценарий стратегии предполагает, что соотношение долга и ВВП будет постепенно снижаться с 52,3% на конец 2018 года до 42,4% на конец 2022 года. При этом в денежном выражении он может увеличиться с 67,2 млрд долларов до 77,6 млрд долларов.

По подсчетам Минфина, в 2019 году Украине предстоит выплатить 483,4 млрд гривен ($17,6 млрд), в 2020 - 491,5 млрд гривен ($17,4 млрд), в 2021 - 482,9 млрд гривен ($16,4 млрд), в 2022 - 481,0 млрд гривен ($16,0 млрд).

Стратегия построена на макроэкономических допущениях, согласно которым экономика Украина будет расти на 3-4% в год, а среднегодовой курс гривны будет плавно снижаться с 27,4 грн/долл. в 2019 году до 30,0 грн/долл. в 2022 году.

В среднесрочной перспективе основной целью Украины в управлении государственным долгом является привлечение необходимого финансирования по самой низкой цене с учетом риска.

В связи с этим определяются четыре основные цели управления госдолгом: