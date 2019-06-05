Кабмин введет предельные цены на электроэнергию

С 1 июля в Украине вводится свободный рынок электроэнергии.

Кабмин введет предельные цены на электроэнергию
Фото: пресс-служба президента

Кабинет министров введет предельные цены на электроэнергию.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, открывая заседание правительства в среду.

Он сказал, что это связано с тем, что с 1 июля в Украине вводится свободный рынок электроэнергии.

"В процессе внедрения я хочу, чтобы мы избавились нескольких вещей. Первое - ликвидировать роттердамы с плюсами и минусами. Второе - не допустить рост цен на электроэнергию для населения и - внимание! - для промышленности, чтобы украинская промышленность была конкурентной. Поэтому решение, которое будет принимать сегодня правительство, - ввести механизмы предельных цен, которые будут утверждены регулятором", - сказал Гройсман.

Напомним, на июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э", принятого в апреле 2017 года. Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к полномасштабному конкурентному рынку, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, введение балансирующего рынка, рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка.

Западные партнеры, в том числе Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк, рекомендуют отложить внедрение нового рынка электрической энергии на ограниченный период времени из-за неготовности важных регуляторных норм и IT-систем.

Служба безопасности Украины заявила о рисках дестабилизации Объединенной энергосистемы Украины с 1 июля, когда собираются запустить свободный рынок электрической энергии.


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