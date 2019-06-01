В "Укрзализныце" заявили, что николаевский филиал АМПУ блокирует ее работу на территории порта

Николаевский филиал Администрации морских портов Украины (АМПУ) препятствует работе "Укрзализныци" для обслуживания стивидорных компаний, находящихся на территории Николаевского порта.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте регионального филиала "Одесская железная дорога".

Причиной недопуска работников руководство филиала называет исчезновение согласованных таможенных списков работников железной дороги на территории пункта.

Как утверждают в "Одесской железной дороге", "списки и обращения для урегулирования ситуации и недопущения срыва обслуживания стивидорных компаний были переданы в порту, однако работники службы безопасности ГП НФ "АМПУ" без объяснений отказались от принятия указанных документов".

По мнению регионального филиала "Укрзализныци", эта ситуация стала следствием ситуации, сложившейся вокруг обслуживания стивидорных компаний в Николаевском порту относительно подачи им железнодорожных поездов.

"31 мая 2019 у предприятия ООО "Сисайд Терминал", которое предоставляет услуги по транспортной обработке грузов, заканчивается договор об эксплуатации железнодорожного подъездного пути, о чем компания была уведомлена заранее. Железная дорога готова заключать новый договор лишь при условии полного соблюдения законодательства и обследования условий работы железнодорожного подъездного пути. Но отмечает ненадлежащее состоянии объекта", - заявляют в "Одесской железной дороги".

В то же время в УЗ сообщают, что по результатам обследования был выявлен ряд недостатков в работе этой компании. Поэтому железнодорожники заранее в ООО "Сисайд Терминал" передали телефонограмму о запрете эксплуатации 8 стрелочных переводов, где проводится маневровая работа с вагонами собственности АО "Укрзализныця". Соответствующие документы также направлены в Николаевский филиал администрации морских портов и ГП "НМТП".

"После 00:00 часов 01.06.2019 г. прекратится подача-уборка вагонов на подъездной путь ООО "Сисайд Терминал" локомотивами собственности ООО "Сисайд Терминал", - так проинформировала УЗ Николаевский филиал и "Сисайд Терминал" о прекращении контракта.

Как заявляют в "Одесской железной дороге", в то же время было сделано предложение о предоставлении разрешения организовать работы по подаче-уборке вагонов локомотивами собственности АО "Укрзализныця". Но пока что разрешение от Николаевского филиала АМПУ не было получено.

"Укрзализныця предостерегает Николаевский филиал АМПУ от подобных действий и отмечает возможность срыва эффективной и стабильной работы регионального филиала "Одесская железная дорога" АО "Укрзализныця". В зависимости от размера этих последствий, такие действия могут быть квалифицированы по ст. 279 Уголовного кодекса Украины", - предупредили железнодорожники.

В УЗ считают, что действия АМПУ по лоббированию интересов частной компании, которая монопольно предоставляет услуги стивидорной компании, делают невозможным любую конкуренцию. "Это может привести к тому, что основные производственные компании (которые являются градообразующими с точки зрения уплаты налогов для всей Николаевской области), будут лишены возможности выбирать альтернативного железнодорожного оператора. А это, в свою очередь, вызывает большие сомнения и может быть предметом исследования правоохранительных органов", - предостерегает УЗ.