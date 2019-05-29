В 2018 году в Украине сделали 292 рентген-устройства

59 из них изготовлено для украинских нудж, а 233 шт. вывезено за границу.

За 2018 год в Украине изготовили 292 рентгеновских устройства для разного назначения. Об этом сообщается в докладе Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Отмечается, что изготовлением подобного рода аппаратуры занимается 7 украинский предприятий: "Медапаратура", Завод рентгеновского оборудования "Квант", Фирма "РАДМИР", "Научно производственная компания КРАС", ООО "Телеоптик", ООО "Элватех", и ООО "НПП институт аналитических методов контроля".

Согласно этому докладу, 59 из них изготовлено для украинских нудж, а 233 шт. вывезено за границу.

Кроме этого, количество ввезенных в Украину в течение 2018 года рентгеновских устройств составило 250 единиц, 73,9% из них - для использования в промышленности, при таможенном и другом контроле, 24,3% - для медицинского назначения, 24,3% - для ветеринарии, а для других нужд - 1,8%.

Напомним, в прошлом году в Верховной Раде установили металлоискатель и рентген. Народные избранники проходят осмотр при входе в парламент и сдают оружие в камеры хранения, установленные возле входов.