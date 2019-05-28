Приватбанк обжаловал решения Окружного админсуда о незаконности процедуры национализации

"Указанные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий".

Приватбанк обжаловал решения Окружного админсуда о незаконности процедуры национализации
Фото: p-p.com.ua

Приватбанк обжаловал решение Окружного административного суда Киева о незаконности процедуры национализации.

Об этом сообщается на сайте банка.

"27 мая АО КБ "Приватбанк" подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 по делу №826 / 7432/17 по иску Коломойского И.В. об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ "Приватбанк" с рынка с участием государства", - говорится в сообщении.

Также ранее, 24 мая, банком была подана апелляционная жалоба по делу № 826/13813/17 - по иску бывшего акционера банка кипрской компании "ТрианталИнвестментс ЛТД" - об отмене решения комиссии Национального банка об определении перечня связанных с банком лиц.

"С учетом этого, указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее, 24 мая, Нацбанк также обжаловал оба решения Окружного админсуда по Приватбанку.

21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

Бывший владелец Приватбанка бизнесмен Игорь Коломойский хочет от государства компенсацию за национализацию учреждения и пытается через суд вернуть акции Привата.


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