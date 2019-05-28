Застройщиков хотят обязать обеспечивать места в школах и детсадах при строительстве жилья

На 1 тыс. жителей - не менее 135 мест в школах и не менее 38 - в детских садах.

Застройщиков хотят обязать обеспечивать места в школах и детсадах при строительстве жилья
Фото: shkola-radosti.com.ua

Расчетные показатели обеспечения количества мест в учреждениях школьного и дошкольного образования в соответствии с государственными строительными нормами "Планирование и застройка территорий" составляют 135 мест на 1 тыс. жителей в школах и 38 мест на 1 тыс. жителей в детских садах.

Об этом заявил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе в программе "Завтрак с 1+1", сообщается на сайте министерства.

"С 1 сентября 2018 действуют ГСН «Планирование и застройка территорий», согласно которым были рассчитаны показатели обеспечения местами в школах и детсадах. Это средние расчетные показатели: на 1 тыс. жителей - не менее 135 мест в школах и не менее 38 мест - в детских садах. Радиус пешеходной доступности школы должен быть до 750 метров, в детсад - 300 метров", - сказал он.

Парцхаладзе также отметил, что сегодня существует диспропорция между темпами строительства жилья и социальной инфраструктуры, больше всего - в крупных городах и областных центрах.

Среди основных проблем обеспечения новых жилмассивов образовательными учреждениями в Минрегионе называют отсутствие актуальной градостроительной документации и контроля соответствия детальных планов территорий. А также - отсутствие свободных участков для строительства школ и садов при точечной застройке в центральных частях городов и в условиях уже существующих жилых массивов - норма размера земельного участка для городской школы составляет не менее 1,4 га.

Одной из важных проблем Парцхаладзе также назвал нарушения и злоупотребления должностных лиц органов местного самоуправления - главных архитекторов городов.

"Градостроительные условия и ограничения они выдают по устаревшим градостроительным нормами. Тогда как новые нормы «Планирование и застройка территорий» действуют уже с сентября прошлого года", - напомнил он.

Парцхаладзе подчеркнул, что Минрегион разработал план мероприятий для решения этих проблем.

Напомним, ранее Минрегионстрой также разрешил размещать детские сады в жилых зданиях.


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