Казахская компания остановила поставки сжиженного газа в Украину, - СМИ

Разрешения на прохождение украинской границы от роSSийской стороны нет.

Казахская компания остановила поставки сжиженного газа в Украину, - СМИ
Фото: enkorr.com.ua

Казахская компания "Тенгизшевройл" остановила отгрузки сжиженного газа в направлении Украины.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на несколько источников в украинских компаниях-держателях TERM-контрактов "Тенгизшевройл" (ТШО).

По их данным, казахстанский трейдер опасается проблем с прохождением вагонов через роSSийско-украинскую границу из-за вступления в силу с 1 июня роSSийских санкций в отношении Украины.

"Разрешения на прохождение украинской границы от роSSийской стороны нет. На этом пока все: на июнь планы никому не подтвердили", - говорит руководитель трейдерской компании из Киева.

По словам другого трейдера, с 25 мая также остановлен налив уже оплаченных партий, отгружаемых в рамках майских TERM-контрактов.

"Отгрузили все, что пересечет украинскую границу в мае. Остальное опасаются", - сказал он.

По его словам, ограничения касаются как ресурса для украинских потребителей, так и транзитных объемов. Очевидно, что запрет коснется и других казахских производителей.

По данным "Консалтинговой группы А-95", в 2018 г. ТШО поставил в Украину 208,3 тыс. т сжиженного газа, что составило 15,8% от общего объема импорта. В апреле 2019 г. поставки составили 21,5 тыс. т (19%). Основные покупатели ресурса ТШО - WOG, "Надежда", Socar, GT Group, "Автотранс", "Авантаж", ОККО.

Всего из Казахстана за 2018 г. импортировано 257 тыс. т СУГ (15% от общего объема рынка).


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