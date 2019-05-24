Фармацевтика станет новым рывком, как IT в 1990-е годы, – Шимкив

По его словам, фармацевтические компании уже сегодня опережают другие отрасли по внедрению инновационных технологий.

Фармацевтика станет новым рывком, как IT в 1990-е годы, – Шимкив

Фармацевтическая отрасль в ближайшие десятилетия станет локомотивом изменений в мире, каким была IT-сфера в минувшие 20 лет.

Такое мнение высказал глава исполнительного совета управляющей компании ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» Дмитрий Шимкив в четверг в ходе дискуссии «Диалоги о бизнесе», организованной изданием «Новое время», сообщает "Интерфакс-Украина".

«Мне все задавали вопрос, почему я пришёл в фармацевтику. Одна из главных причин: потому что фармацевтика и здравоохранение - это будущее. То будущее, каким были IT в 80-е и 90-е годы», - отметил он.

По его словам, фармацевтические компании уже сегодня опережают другие отрасли по внедрению инновационных технологий. К примеру, «Дарница» роботизировала склад готовой продукции еще в 2008 году, а сейчас полностью переходит на электронный документооборот, несмотря на то, что в государственные регуляторные органы по-прежнему нужно подавать бумажную документацию.

Как сообщалось, мировой фармацевтический бизнес в настоящее время переживает бум. Если 10 лет назад глобальные продажи лекарственных средств росли примерно на 15% в год, то теперь ежегодные темпы роста увеличились вдвое. В 2016 году мировой объём продаж фармацевтических препаратов составил $804 млрд, в 2019 году, как ожидается, вырастет до $911 млрд, а к 2024 году достигнет $1,25 млрд.

Украинская фармацевтика повторяет мировой тренд: ее темпы роста составляют 11% в год, что втрое больше, чем показатели экономики Украины в целом. Фарма также лидирует по интенсивности инвестиций: на каждую гривну добавленной стоимости в этой отрасли приходится 19 копеек капитальных инвестиций. По этому показателю фарма незначительно уступает лишь пищевой промышленности.

Дмитрий Шимкив в 2014-2018 годах работал заместителем председателя Администрации Президента Украины, до этого возглавлял украинский офис компании Microsoft.

ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» основано в 1930 году. Является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году «Дарница» увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн. Бенефициарами компании является семья Загорий, в том числе – депутат Верховной Рады VIII созыва Глеб Загорий.


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