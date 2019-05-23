Львовские предприниматели требуют разрешить продажу алкоголя в киосках
На площади Рынок владельцы МАФов перекрыли движение транспорта и иногда пропускают трамваи.
Во Львове предприниматели заблокировали движение транспорта на площади Рынок, они выступают против запрета на продажу алкоголя в киосках (МАФах). Об этом сообщает местное издание Zaxid.net.
Часть людей стоит у входа в Ратушу, другие перекрыли движение на площади, а затем и по улице Винниченко, и остановили движение трамваев.
Протестующие выкатили на дороги бочки, которые используют как барабаны.
Митингующие отказались сойти с дороги по просьбе пассажиров электротранспорта. Тем не менее пассажиры покинули вставшие трамвайные вагоны и продолжили путь пешком. Некоторые из них требовали вызвать полицию. Протестующие время от времени пропускают трамваи, но не уходят с площади.
Напомним, 23 мая во Львовском горсовете было запланировано сессионное заседание, однако его перенесли из-за похорон Маркияна Иващинина.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
23.05.2019 16:18