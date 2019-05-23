Львовские предприниматели требуют разрешить продажу алкоголя в киосках

На площади Рынок владельцы МАФов перекрыли движение транспорта и иногда пропускают трамваи.

Львовские предприниматели требуют разрешить продажу алкоголя в киосках
Фото: zaxid.net

Во Львове предприниматели заблокировали движение транспорта на площади Рынок, они выступают против запрета на продажу алкоголя в киосках (МАФах). Об этом сообщает местное издание Zaxid.net.

Часть людей стоит у входа в Ратушу, другие перекрыли движение на площади, а затем и по улице Винниченко, и остановили движение трамваев.

Протестующие выкатили на дороги бочки, которые используют как барабаны.

Митингующие отказались сойти с дороги по просьбе пассажиров электротранспорта. Тем не менее пассажиры покинули вставшие трамвайные вагоны и продолжили путь пешком. Некоторые из них требовали вызвать полицию. Протестующие время от времени пропускают трамваи, но не уходят с площади.

Напомним, 23 мая во Львовском горсовете было запланировано сессионное заседание, однако его перенесли из-за похорон Маркияна Иващинина.


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