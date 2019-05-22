Аналитик: Apple хотела купить Tesla в 2013 году. Не договорились

В 2013 году Apple вела серьезные переговоры с Tesla о поглощении, заявил аналитик инвесткомпании Roth Capital Partners в интервью каналу CNBC. Историю осветило издание MacRumors, пишут AIN.UA.

По словам источника, он полностью уверен в достоверности информации — компании вели переговоры в 2013 году. Apple планировала выкупить автопроизводителя по цене примерно в $240/акцию. По состоянию на 31 января 2013 года в распоряжении Tesla было около 114,5 млн акций — сумма сделки должна была составить $27,4 млрд. С тех пор компания Илона Маска провела дополнительную эмиссию ценных бумаг (их количество выросло до 177,3 млн). Стоимость одной упала до $205, а капитализация выросла — до $36 млрд на момент написания текста.

Аналитик: Apple хотела купить Tesla в 2013 году. Не договорились

Аналитик не знает, дошел ли переговорный процесс до стадии оформления документов. Наверняка известно, что стороны не согласовали между собой условия. Как позже заявлял Маск, он хотел бы провести обратный выкуп акций по цене в $420 за одну бумагу. Это обошлось бы в $66 млрд, но планы предпринимателя не сбылись. Из-за своих заявлений, Маск ушел с поста председателя совета директоров Tesla по требованию SEC.

Apple развивает свое автомобильное направление в рамках засекреченного проекта «Титан». В нем заняты около 1200 сотрудников под руководством Дага Филда. Он руководил разработкой Mac, а также 5 лет проработал на должности главного инженера в Tesla. Будет ли компания выпускать собственный автомобиль или ограничится системами для беспилотного движения — неизвестно. Авторитетный аналитик Мин Чи-Коу ранее заявлял, что так называемого Apple Car не стоит ждать ранее 2023 или 2025 годов.


Михаил Сапитон, AIN


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