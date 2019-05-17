?Украина погасила первый из трех выпусков евробондов под гарантии США

Министерство финансов Украины 16 мая погасило первый выпуск еврооблигаций на $1 млрд под гарантии США .

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Выпуск облигаций внешнего государственного займа был осуществлен в 2014 году с процентной ставкой 1,844%.

Еще два выпуска под американские гарантии Украина разместила в 2015 и 2016 годах. Погашение этих облигаций назначено на май 2020 года и сентябрь 2021 года.

Напомним, в 2014-2016 годах Украина трижды продавала евробонды под американские гарантии. В 2014 году разместила пятилетние еврооблигации на $1 млрд под 1,844% годовых, в 2015 - на $1 млрд под 1,847% годовых, в 2016 - на $1 млрд под 1,471%.