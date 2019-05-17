Украина погасила первый из трех выпусков евробондов под гарантии США
Государство вернуло миллиард долларов с процентами.
Министерство финансов Украины 16 мая погасило первый выпуск еврооблигаций на $1 млрд под гарантии США.
Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
Выпуск облигаций внешнего государственного займа был осуществлен в 2014 году с процентной ставкой 1,844%.
Еще два выпуска под американские гарантии Украина разместила в 2015 и 2016 годах. Погашение этих облигаций назначено на май 2020 года и сентябрь 2021 года.
Напомним, в 2014-2016 годах Украина трижды продавала евробонды под американские гарантии. В 2014 году разместила пятилетние еврооблигации на $1 млрд под 1,844% годовых, в 2015 - на $1 млрд под 1,847% годовых, в 2016 - на $1 млрд под 1,471%.
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17.05.2019 17:07