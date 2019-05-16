IFC впервые выпустила облигации в гривне

Бумаги на 1,35 млрд грн размещены под 15,75% годовых.

IFC впервые выпустила облигации в гривне
Фото: пресс-служба НБУ

Международная финансовая корпорация (IFC), которая входит в группу Всемирного банка, впервые выпустила облигации в гривне.

Об этом сообщил глава представительства IFC в Украине, Молдове и Беларуси Джейсон Пелмар, пишет "Интерфакс-Украина".

"В понедельник [13 мая] осуществили первый выпуск облигаций в гривне", - рассказал он.

Бумаги на общую сумму 1,35 млрд грн размещены под 15,75% годовых для поддержки операций IFC в Украине.

По словам Пелмара, такое размещение подтверждает наличие интереса к гривневым инструментам на рынке, особенно, когда эмитент имеет рейтинг "AAA".

Дебютный выпуск облигаций будет погашен в 2020 году.

Напомним, что в 2017 году IFC впервые выдала кредит в гривне. Тогда 8-летний кредит на сумму около 400 млн грн (примерно $15 млн) привлекла компания Auchan Retail.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Виннице полиция штурмовала завод, который пытались захватить рейдерыВ Виннице полиция штурмовала завод, который пытались захватить рейдеры
Лукашенко оценил потери от загрязненной роSSийской нефти в сотни миллионов долларовЛукашенко оценил потери от загрязненной роSSийской нефти в сотни миллионов долларов
От Uber ждали IPO на $120 млрд. Сейчас капитализация — $60 млрд. Что пошло не так?От Uber ждали IPO на $120 млрд. Сейчас капитализация — $60 млрд. Что пошло не так?
Член команды Зеленского: Коломойскому можно вернуть $2 млрд за Приватбанк взаимозачетомЧлен команды Зеленского: Коломойскому можно вернуть $2 млрд за Приватбанк взаимозачетом
Запуск "зеленых" аукционов: в ЕБА настаивают на продолжении реформ в энергетическом сектореЗапуск "зеленых" аукционов: в ЕБА настаивают на продолжении реформ в энергетическом секторе
Блок рекламы


Похожие новости
Компания ICU впервые рассказала об инвестициях в украинские стартапы: Petcube, 3DLOOK и другие
Во Львове впервые демонтировали незаконную многоэтажкуВо Львове впервые демонтировали незаконную многоэтажку
НБУ впервые за два года снизил учетную ставкуНБУ впервые за два года снизил учетную ставку
Во Львове впервые начали демонтаж незаконной многоэтажкиВо Львове впервые начали демонтаж незаконной многоэтажки
Украинский банк впервые провел с клиентом валютный своп с гривнойУкраинский банк впервые провел с клиентом валютный своп с гривной
Государство впервые продало нефтегазовые лицензии на ProzorroГосударство впервые продало нефтегазовые лицензии на Prozorro
Apple снизила прогноз квартальной выручки – впервые за почти 20 летApple снизила прогноз квартальной выручки – впервые за почти 20 лет
Международные резервы Украины впервые с октября 2013 года достигли $20,7 млрдМеждународные резервы Украины впервые с октября 2013 года достигли $20,7 млрд
Доллар впервые с августа опустился до 27,4 грн из-за растущего предложения инвалютыДоллар впервые с августа опустился до 27,4 грн из-за растущего предложения инвалюты
Госкино впервые получило дивиденды за успешный в прокате фильм
Последние новости
Подгружаем последние новости