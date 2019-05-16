IFC впервые выпустила облигации в гривне
Бумаги на 1,35 млрд грн размещены под 15,75% годовых.
Международная финансовая корпорация (IFC), которая входит в группу Всемирного банка, впервые выпустила облигации в гривне.
Об этом сообщил глава представительства IFC в Украине, Молдове и Беларуси Джейсон Пелмар, пишет "Интерфакс-Украина".
"В понедельник [13 мая] осуществили первый выпуск облигаций в гривне", - рассказал он.
Бумаги на общую сумму 1,35 млрд грн размещены под 15,75% годовых для поддержки операций IFC в Украине.
По словам Пелмара, такое размещение подтверждает наличие интереса к гривневым инструментам на рынке, особенно, когда эмитент имеет рейтинг "AAA".
Дебютный выпуск облигаций будет погашен в 2020 году.
Напомним, что в 2017 году IFC впервые выдала кредит в гривне. Тогда 8-летний кредит на сумму около 400 млн грн (примерно $15 млн) привлекла компания Auchan Retail.
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