Украина ввела эмбарго на роSSийский цемент и фанеру

Объем импорта цементной продукции из РФ в 2018 году составлял $17 млн, а фанеры - $19,7 млн.

Украина ввела эмбарго на роSSийский цемент и фанеру
Фото: mirkvartir.ua

Кабинет министров расширил перечень товаров роSSийского происхождения, запрещенных для ввоза на территорию Украины.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Перечень товаров был определен постановлением №1147 от 30 декабря 2015 года "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров из РФ".

Теперь на территорию Украины запрещен ввоз портландцемента, глиноземистого цемента, цемента шлакового, цемента и аналогичных гидравлических цементов, неокрашенных или окрашенных, готовых или в форме клинкеров, а также фанеры клееной, панелей фанерованных и аналогичных материалов из слоистой древесины.

Отмечается, что, согласно подсчетам, объем импорта цементной продукции из РФ в Украину в 2018 году составлял $17 млн, а фанеры - $19,7 млн.

"Этот запрет введен правительством Украины в ответ на агрессивные и дискриминационные действия со стороны РФ по закрытию товарам украинского происхождения доступа на роSSийский рынок, а также на ограничение транзита товаров с территории Украины по территории РФ", - сообщили в Кабмине.

Напомним, Украина также вводит зеркальные санкции и специальные пошлины на ввоз ряда товаров из РоSSии с 1 августа.


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