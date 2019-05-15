Украина вводит спецпошлины на ввоз товаров из РоSSии с 1 августа

Среди запрещенных товаров будут такие, которые полностью производятся в Украине или есть возможность их замены.

Украина вводит зеркальные санкции и специальные пошлины на ввоз ряда товаров из РоSSии с 1 августа.

Об этом сообщил премьер Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров, передает РБК-Украина.

"Сегодня мы примем решение о том, что мы введем зеркальные санкции по отношению к РоSSии", - сказал он.

Премьер пояснил, что среди запрещенных товаров будут такие, которые полностью производятся в Украине или есть возможность их замены.

Гройсман также отметил, что сегодня роSSийские власти продолжают применять меры экономического характера против Украины. В то же время он подчеркнул, что украинская экономика переориентируется на цивилизованные рынки и 43% экспорта уже идет в страны Европейского союза.

"Такие испытания сделают Украину сильнее, как бы нам не было трудно. Мы будем играть ключевую роль на мировых рынках, которые являются цивилизованными и перспективными для Украины", - сказал премьер.

Напомним, в январе 2016 вступило в силу постановление Кабинета министров о запрете ввоза в Украину ряда роSSийских товаров. 20 декабря 2017 года действие постановления было продлено до 2019 года.

В декабре 2018 года РоSSия запретила ввоз на свою территорию ряда товаров, страной происхождения которых является Украина либо перемещаемых через территорию Украины.

В апреле 2019 года правительство РФ также запретило экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.