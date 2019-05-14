В Виннице несколько сотен вооруженных мужчин захватили консервный завод (обновлено)

На месте происшествия находится несколько десятков полицейских.

В Виннице в понедельник, 13 мая, несколько сотен вооруженных мужчин захватили консервный завод на улице Дубовецкой, 29.

Об этом в соцсети сообщают активисты.

Трансляцию в фейсбуке ведет журналист Андрей Гайдай.

По его словам, о предстоящем рейдерском захвате завода было известно полиции. При этом сейчас на месте происшествия находится несколько десятков полицейских. Они, по словам активистов, бездействуют.

Активисты утверждают, что на территории консервного завода находятся около 300 вооруженных мужчин.

На территории у завода разбросаны камни. По словам активистов, рейдеры бросали камни в людей и по машинам.

Обновление. При попытке депутатов областного совета и активистов попасть на территорию предприятия, нападавшие применили дымовые шашки, слезоточивый газ и камни, сообщает местное издание Вежа.

Фото: Вежа

По словам депутата областного совета Андрея Вигонюка, в результате столкновения есть пострадавшие от слезоточивого газа. Также, по его словам, камнями и обломками кирпича были повреждены автомобили, припаркованные у входа в предприятия.

Начальник винницкой милиции Сергей Синявский заявил, что пока полиция аккумулирует силы и средства, чтобы задержать правонарушителей.

Фото: Вежа

Фото: Вежа

По сообщениям очевидцев, нападающие также находятся на окружающих с предприятием улицах.

По словам депутатов областного совета, неизвестных нападавших свозили из Белой Церкви, Киева и Винницы.


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