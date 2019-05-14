АМКУ оштрафовал WOG, ОККО и Socar на 77 млн гривен

Регулятор увидел сговор в действиях АЗС.

АМКУ оштрафовал WOG, ОККО и Socar на 77 млн гривен
Фото: ain.ua

Антимонопольный комитет оштрафовал сети автозаправочных станций WOG, ОККО и Socar на 77 млн гривен за совершение схожих антиконкурентных действий в 2017 году.

Об этом сообщил председатель комитета Юрий Терентьев в фейсбуке.

"После решения АМКУ ноября 2016 года на рынке нефтепродуктов мы наблюдаем более интенсивную прямую ценовую конкуренцию. Больше нет ситуации, когда половина рынка держит одну искусственно завышенную цену, которую "определяли" так называемые "лидеры рынка". Решение 2016 года по трем ответчикам из шести было поддержано всеми звеньями судебной системы. Процессы по трем другим ответчикам - которые, кстати, являются ответчиками в решении сегодня - все еще продолжаются", - написал Терентьев.

Напомним, что весной 2018 года Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела, которое касается создания препятствий в расследовании сговора на рынке бензина и дизельного топлива со стороны Нефтегазовой ассоциации Украины.

Она была создана в 2009 году, в ее состав входят компании "Укргаздобыча", WOG, ОККО, Shell, AMIC Украина, Socar, KLO, "Параллель", SunOil, GT Group, Glusco, "Центрнафтогазпостач", а также оптовые поставщики "Альянс Ойл Украина" и "БНК-Украина".


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