Лукашенко оценил потери от загрязненной роSSийской нефти в сотни миллионов долларов

По его словам, Путин «понимает, что надо ущерб компенсировать».

Лукашенко оценил потери от загрязненной роSSийской нефти в сотни миллионов долларов
Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что потери страны от загрязненной роSSийской нефти составляют сотни миллионов долларов и ожидает от РФ компенсации, передает агентство «Белта».

«Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит - мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов. Журналисты часто эту сумму называют, она недалека от истины», - сказал Лукашенко.

Он пояснил, что окончательная сумма ущерба пока неизвестна, «но очевидно, что [она] будет очень велика». По его словам, компенсацию потерь он не обсуждал с президентом РоSSии. Однако, по словам Лукашенко, Путин «понимает, что надо ущерб компенсировать».

«Он публично признал, что это огромный ущерб. Какой? Специалисты посчитают. Думаю, россияне не должны это оспаривать. Что, мы с россиянами пойдем судиться по этому вопросу? Думаю, мы разберемся, кто кому что должен», - заключил президент Беларуси.

Ранее белорусская госкомпания «Белнефтехим» оценила в 100 миллионов долларов потери от недополученной выручки от экспорта нефтепродуктов из-за некачественной роSSийской нефти.

В апреле в «Белнефтехиме» заявили об ухудшении качества роSSийской нефти. После этого Беларусь временно прекратила экспорт бензина и дизельного топлива в Украину, Польшу и страны Балтии. РоSSия признала факт загрязнения на одном из участков нефтепровода «Дружба».

7 мая по делу об умышленном загрязнении роSSийской нефти, поступавшей в трубопровод «Дружба», задержали четыре человека. Позже суд их арестовал. Среди них главы компаний «Петронефть актив» Владимир Жоголев и «Нефтеперевалка» Светлана Балабай.


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