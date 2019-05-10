Фискальная служба конфисковала грузовик и 38 тонн бензина у жителя Константиновки

Мужчина незаконно торговал топливом.

У жителя Константиновки изъяли бензовоз стоимостью около 2 млн гривен
Фото: Пресс-центр ООС
У жителя Константиновки изъяли бензовоз стоимостью около 2 млн гривен

 

В Константиновке Донецкой области Государственная фискальная служба конфисковала у местного жителя 38 тонн бензина А-95 и грузовик-цистерну. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Спецподразделение налоговой милиции в составе ООС установило, что мужчина осуществлял предпринимательскую деятельность по транспортировке и реализации горюче-смазочных материалов без соответствующих разрешительных документов.

Стоимость изъятого бензина - 1,1 млн гривен, стоимость грузовика DAF FT XF 105 с прицепом - около 2 млн гривен. В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении.

Напомним, осенью 2018 года в Киеве нашли три нефтехранилища с ввезенным вне таможенного контроля топливом и АЗС, на котором его продавали. Общая стоимость контрабандного товара оценивается в 103,3 млн гривен.


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