РоSSийская нефть начала поступать с "Мозыря" в "Дружбу"

Качественные показатели нефти соответствуют норме.

РоSSийская нефть начала поступать с "Мозыря" в "Дружбу"
Фото: www.profi-forex.org

Качественная нефть с линейно-производственной диспетчерской станции "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба" начала поступать в систему нефтепроводов "Дружба" в украинском направлении. Об этом сообщили в "Укртранснафте", пишет "Интерфакс-Украина".

"В 14:17 кв с ЛПДС "Мозырь" начала поступать нефть с качественными показателями, соответствующими норме, в систему нефтепроводов "Дружба" в направлении Украины для дальнейшей ее транспортировки в страны ЕС", - сказано в сообщении.

Напомним, на фоне нефтяного форс-мажора в Беларуси "Укртранснафта" 25 апреля 2019 года вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба").

Кондиционная роSSийская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Беларуси днем 2 мая после того, как 30 апреля страна полностью остановила прокачку для вытеснения загрязненной органическими хлоридами нефти с роSSийского и белорусского участков нефтепровода "Дружба".

Сегодня, 6 мая, "Белнефтехим" сообщил о поступлении "чистой" роSSийской нефти на ЛПДС "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба".


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