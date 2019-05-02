Суд подтвердил пять исков Коломойского к НБУ и "Приватбанку"
Подготовительные заседания по делам назначены на 10 мая, 16 мая, 22 мая и 23 мая.
Хозяйственный суд Киева подтверждает информацию о том, что украинский олигарх Игорь Коломойский, который сейчас проживает в Израиле, подал пять новых исков к Национальному банку и Приватбанку.
Об этом говорится в ответе суда на запрос Радио Свобода.
Согласно сообщению, Коломойский оспаривает пять кредитных договоров и свое поручительство по ним.
Подготовительные заседания по делам назначены на 10 мая, 16 мая, 22 мая (два заседания) и 23 мая.
Напомним, ранее украинские суды приняли сразу три судебных решения в пользу Коломойского по делу Приватбанка.
18 апреля Окружной админсуд признал незаконной национализацию банка, 19 апреля он же отменил решение о списке инсайдеров Приватбанка, а 20 апреля Печерский суд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
02.05.2019 20:18