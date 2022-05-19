Украина конфисковала активы РФ и Беларуси на 30 млрд гривен

Бюро экономической безопасности обеспечило арест на роSSийские и белорусские активы на общую сумму 30 миллиардов гривен. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

В частности, речь идет о 100% корпоративных прав и активах горно-обогатительного комбината, осуществлявшего добычу титансодержащего сырья, 17 800 вагонов ориентировочной стоимостью около 15 млрд грн., из них 1 625 вагонов с товарно-материальными ценностями стоимостью около 3 млрд грн, более 160 единиц автомобилей и спецтехники на 220 млн. грн., а также активы одного из финансовых учреждений в сумме свыше 12,4 млрд. гривен.

«В первую очередь эти активы не должны работать на страну агрессора. Во-вторых, они должны принадлежать Украине и приносить пользу нашему государству», – заявил директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник.