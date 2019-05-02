Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года

Банкноты из полимеров пятый раз подряд выигрывают конкурс IBNS.

Самой красивой банкнотой в 2018 году признана купюра в 10 канадских долларов. Об этом сообщается на сайте Международного банкнотного сообщества (International Bank Note Society, IBNS).

На одной стороне канадской вертикально ориентированной купюры изображена Виола Десмонд, известная своей борьбой с расовой сегрегацией. С другой - Музей прав человека в Виннипеге.

Банкноты из полимеров пятый раз подряд выигрывают конкурс IBNS.

Как отмечают организаторы конкурса, канадская банкнота одержала безоговорочную победу в конкурсе, в первую пятерку которого вошли также 200 швейцарских франков, 500 норвежских крон, 100 роSSийских рублей, 40 долларов Соломоновых Островов.

Всего прошлом году в мире появилось около 150 новых банкнот.

Напомним, что самой красивой банкнотой 2017 года были 10 швейцарских франков.




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