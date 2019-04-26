Во Львове впервые демонтировали незаконную многоэтажку
Для демонтажа использовали крупногабаритную 26-тонную технику
25 апреля во Львове закончили демонтировать дом, построенный с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
Работы по демонтажу семиэтажного дома по улице Лычаковской, 259 продолжались больше месяца и на сегодняшний день завершены. Осталось только убрать строительный мусор.
Отмечается, что для демонтажа использовали крупногабаритную 26-тонную технику.
Сначала сносили крышу, затем проводилось разрушение несущих строительных конструкций, дальше дом сносили секциями. Финансирование сноса осуществлялось за счет средств исполнительного производства.
Этот дом был построен фирмой местного бизнесмена Богдана Копитко ООО "Лидер Монолит" без необходимой разрешительной документации еще четыре года назад.
В конце 2018 года апелляционный суд принял решение о сносе здания. Для этих целей из городского бюджета было выделлено более 3 млн гривен, которые исполнительная служба теперь должна взыскать с застройщика.
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