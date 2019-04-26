Капитализация Microsoft превысила 1 триллион долларов

Компания Microsoft сообщила о своих финансовых результатах за третий квартал текущего года, который завершился 31 марта. По подсчетам Редмондцы догнали Купертино, подняв рыночную капитализацию до $1 триллиона.
Согласно отчету, акции Microsoft выросли более чем на 3%. Выручка компании за третий квартал составила $30,6 млрд, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Подразделение Productivity and Business Processes также показало хорошие результаты: общий доход увеличился на 14% и достиг $10,2 млрд. Подразделение Intelligent Cloud принесло компании $9,7 млрд (рост на 22%), а More Personal Computing – $10,7 млрд (рост на 8%).
На данный момент ценные бумаги Microsoft стоят $129-$130. Именно у Microsoft сейчас самая большая капитализация на рынке. Редмондцы стали третьей компанией, которая достигла рыночной капитализации в $1 триллион. Первыми двумя стали Apple и Amazon.