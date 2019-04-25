АМКУ оштрафовал DCH Ярославского на 58 млн гривен за покупку Днепровского метзавода

Антимонопольный комитет 25 апреля оштрафовал группу DCH на 58 млн гривен за покупку Днепровского металлургического завода.

Глава комитета Юрий Терентьев сообщил в фейсбуке, что сделка состоялась без разрешения АМКУ.

Комитет, выписав штраф, одновременно согласовал покупку.

Напомним, компания Senalior Investments LTD, входящая в группу DCH Александра Ярославского, приобрела Днепровский металлургический завод у роSSийского холдинга "Евраз" за 106 миллионов долларов в 2018 году.

ДМЗ (раньше - "Евраз ДМЗ им. Петровского") расположен в Днепре и является одним из ведущих производителей чугуна, стали и проката в Украине. Потребителями продукции являются более 44 стран. На предприятии работают около шести тысяч человек.

25 апреля АМКУ также оштрафовал на 55 млн грн группу ТАС за покупку "Днепрометиза" у подсанкционной "Северстали". При этом, в отличие от ситуации с ДМЗ, комитет не согласовал приобретение задним числом.