АМКУ оштрафовал DCH Ярославского на 58 млн гривен за покупку Днепровского метзавода

Сделка состоялась без разрешения АМКУ.

АМКУ оштрафовал DCH Ярославского на 58 млн гривен за покупку Днепровского метзавода
Фото: evraz.com

Антимонопольный комитет 25 апреля оштрафовал группу DCH на 58 млн гривен за покупку Днепровского металлургического завода.

Глава комитета Юрий Терентьев сообщил в фейсбуке, что сделка состоялась без разрешения АМКУ.

Комитет, выписав штраф, одновременно согласовал покупку.

Напомним, компания Senalior Investments LTD, входящая в группу DCH Александра Ярославского, приобрела Днепровский металлургический завод у роSSийского холдинга "Евраз" за 106 миллионов долларов в 2018 году.

ДМЗ (раньше - "Евраз ДМЗ им. Петровского") расположен в Днепре и является одним из ведущих производителей чугуна, стали и проката в Украине. Потребителями продукции являются более 44 стран. На предприятии работают около шести тысяч человек.

25 апреля АМКУ также оштрафовал на 55 млн грн группу ТАС за покупку "Днепрометиза" у подсанкционной "Северстали". При этом, в отличие от ситуации с ДМЗ, комитет не согласовал приобретение задним числом.


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