"Нафтогаз" в 2018 году сократил прибыль больше чем на 60%

НАК "Нафтогаз Украины" в 2018 году сократил чистую прибыль более чем на 60% до 13,6 млрд грн.

Пресс-служба "Нафтогаза" сообщила, что сокращение прибыли связано с тем, что в финансовой отчетности за 2017 год были отображены результаты решений Стокгольмского арбитража в размере 12,6 млрд гривен. На сокращение прибыли также сильно повлияло обеспечение по судебным искам. Например, 9,6 млрд грн составило обеспечение по судебному делу с "Укртрансгазом" относительно покрытия разбаланса в ГТС.

Однако в целом компания остается прибыльной третий год подряд.

Самой прибыльной сферой бизнеса "Нафтогаза" был транзит природного газа. В 2018 году через Украину прокачали 86,8 млрд кубометров газа, что на 7% меньше по сравнению с 2017 годом. Результатом сегмента стала прибыль в размере почти 36,5 млрд грн, что на 1% меньше результата 2017 года.

Общие объемы реализации "Нафтогазом" природного газа в 2018 году составили около 21,6 млрд куб. м.

В целом от продажи и поставки природного газа всем категориям потребителей "Нафтогаз" получил прибыль в размере почти 5,1 млрд грн, но реализация на условиях ПСО (продажа газа собственной добычи по льготным ценам) принесла убыток в размере почти 2,9 млрд грн.

В 2018 году "Нафтогаз" как отдельное юридическое лицо уплатил в бюджет 40,2 млрд грн налогов, что на 73% больше чем в 2017 году. Почти 71% уплаченной в 2018 году суммы налогов составили платежи по НДС, связанные с деятельностью по транзиту газа и реализацией газа в Украине.

Кроме того, "Нафтогаз" выплатил в государственный бюджет дивиденды на сумму 29,5 млрд грн, или 75% чистой прибыли по результатам 2017 года. Всего в 2018 году "Нафтогаз" перечислил в государственный бюджет 69,7 млрд грн налогов и дивидендов.