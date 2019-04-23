«Все, что может пойти не так, пойдет не так»: стартап Pix — о создании рюкзака, который привлек $300 000

«Все, что может пойти не так, пойдет не так»: стартап Pix — о создании рюкзака, который привлек $300 000

С чего все начиналось

Стартап Pix начала работать над рюкзаком еще в 2016 году. Изначально в команду входили Иван Каунов (бывший CTO, сейчас вышел из проекта) и Сергей Ездин (СМО). А спустя время к ним присоединилась Маргарита Римек, которая заняла должность CEO. Команда хотела усовершенствовать городской рюкзак — и решила сделать это, оснастив его экраном, пишут AIN.UA.

«Подумали, чем бы это могло быть. Обсудили несколько идей — и пришли к финальному результату. Поняли, что таким образом владельцы рюкзаков смогут самовыражаться», — вспоминает Римек.

«Все, что может пойти не так, пойдет не так»: стартап Pix — о создании рюкзака, который привлек $300 000

Один из первых прототипов рюкзака

На тот момент команда работала в лаборатории DIY Lab. Основатели незадолго до этого закрыли свой предыдущий проект и искали свежие идеи. Новым проектом как раз стал рюкзак, который получил одноименное название — Pix. «DIY Lab дала нам грант в $1000, чтобы проверить гипотезу. Эти деньги пошли непосредственно на разработку прототипа и участие в нескольких выставках», — говорит Иван Каунов.

Так команда проработала полтора года. За это время предприниматели окончательно оформили идею и создали прототип. Благодаря хорошим результатам Pix перешел в акселератор IoT Hub и получил от него инвестиции. Их хватило, чтобы создать первые образцы финальной версии рюкзака, создать для продукта программное обеспечение и подготовить маркетинг к следующему этапу — кампании на Kickstarter, а затем на Indiegogo.

В Pix отмечают: кампания на Kickstarter — отличный инструмент, чтобы понять спрос на продукт и определить его целевую аудиторию. Именно поэтому команда решила пойти этим путем. Pix запустили кампанию в августе 2018 года и примерно за месяц привлек $150 000, в четыре раза больше своей цели. Затем стартап еще вышел на Indiegogo и собрал около $165 000. После этого команде нужно было доставить рюкзак почти 1100 бекерам в 50 стран мира.

«Все, что может пойти не так, пойдет не так»: стартап Pix — о создании рюкзака, который привлек $300 000

Команда Pix

Как стартап наладил производство в Китае и доставил продукт в сроки

В Pix изначально были нацелены на производство в Китае. Команда посчитала, что так сделать рюкзаки будет дешевле, во многом благодаря широкому выбору деталей. Плюс — масштабы. «В Китае мы могли рассчитывать на объем в тысячу рюкзаков в неделю. В Украине такую партию могут производить несколько месяцев», — говорит Каунов.

Сбор информации

Перед началом производства у Pix не было опыта работы с Китаем, поэтому команда собирала все возможные данные — знакомилась и общалась с потенциальными партнерами, а также искала информацию в интернете.

Маргарита Римек отмечает, что ценнее всего были встречи с украинскими предпринимателями с экспертизой: «IoT Hub дал нам контакты предпринимателей в Украине, которые когда-либо производили в Китае. Это такое небольшое, но очень профессиональное комьюнити, куда входят многие украинские hardware-стартапы. Мы провели десятки встреч и получили много информации — таким образом нам удалось хорошо подготовиться к поездке в Китай».

Создание готового продукта заранее

Еще до начала производства у Pix было готово около 80 рюкзаков. Важно то, что это были не прототипы, а полноценные продукты, которые уже можно было продавать. Идея команды состояла в том, чтобы поехать в Китай с готовыми лекалами и предоставлять их фабрикам. В команде утверждают, что это решение стало одним из самых важных во всем процессе производства — стартап не терял время на доработку продукта и сосредоточился лишь на контроле качества.

Поездка в Китай

Еще до того, как отправиться в Китай, команда пыталась найти заводы в интернете — на Alibaba и подобных ресурсах. Но это не приносило результата: у многих фабрик банально нет сайта, а у тех, что есть, разные расценки. «Мы даже связались из Украины со швейной фабрикой и выслали им лекала. В итоге нам пошили все очень плохо. В тот момент все сомнения в необходимости поездки в Китай развеялись», — вспоминает Римек.

Наладить производство в Китае без личной поездки очень сложно. Если у вас обычный продукт и вы знаете, что китайцы производят аналоги — можно попробовать. Но если вы хотите создать что-то уникальное, нужно ехать самому и лично все налаживать.

«Все, что может пойти не так, пойдет не так»: стартап Pix — о создании рюкзака, который привлек $300 000

China International Import Expo 2019, Шанхай

Посещение выставок

Команда подстроила поездку в Китай таким образом, чтобы приехать во время проведения одной из крупнейших выставок по пошиву рюкзаков и сумок — Canton Fair 2018. В стартапе говорят, что это было хорошим решением — предпринимателям удалось получить несколько теплых контактов и установить связь с рядом фабрик. Дальше начался процесс отбора.

Стартап выбрал несколько заводов и дал им задачу пошить пробные рюкзаки. «И тут начались нюансы: кто-то отвечает через неделю, кто-то шьет 35 месяцев, кто-то заломил цену», — вспоминает Иван Каунов. В итоге Pix удалось найти фабрику, которая удовлетворила запросы по всем параметрам.

В Китае большую роль играют коммуникации. Во-первых — это знание английского, тут мало кто им владеет. Нам удалось выбрать партнеров, которые его знали. Во-вторых, важен сам подход. Одним ты говоришь что нужно сделать за три дня и они говорят окей. А другие говорят — нет, мы не работаем по выходным.

Точное планирование процессов

Команда Pix разбила производство на три этапа: на одном заводе стартапу производили электронику, на втором — превращали ее в готовые детали, а на третьем — шили рюкзак и собирали все вместе. По словам Каунова, на такой шаг стартап пошел по нескольким причинам. Во-первых, это позволило избежать плагиата со стороны китайских компаний. Во вторых — добиться более качественного и дешевого производства.

«Наши три завода не имели контактов друг с другом, поэтому мы могли не переживать, что они попытаются нас скопировать. Более того — если бы мы попросили у завода сделать рюкзак сразу с электроникой, он бы не стал делать его самостоятельно. Он отдал бы часть работы коллегам и заложили бы свою наценку», — говорит Каунов.

Контроль качества

Всего у Pix было четыре итерации финального пошива рюкзака. Команда подчеркивает, что к приему результатов надо подходить максимально серьезно. «Мы думали, что нам сделают идеальный рюкзак с первого раза — но нет. После первой итерации у нас было около 50 комментариев к продукту — мы просидели три часа, рассказывая что нужно поправить. Менеджер завода сказал, что мы самый требовательный клиент, который у них был. Но лишь стремились добиться максимального соответствия с нашими лекалами», — вспоминает Маргарита Римек.

«Все, что может пойти не так, пойдет не так»: стартап Pix — о создании рюкзака, который привлек $300 000

Сотрудничество с человеком на месте

Во время пребывания в Китае команда познакомилась с Андреем Глижинским, специалистом в сфере hardware-продуктов. Глижинский на тот момент уже пять лет работал в стране, знал язык и местную ментальность. Благодаря этим навыкам он отлично подходил Pix, и команда взяла его на роль человека, который будет проверять качество производимой продукции.

В стартапе говорят, что это знакомство оказало чуть ли не решающее влияние на производство — в лице Глижинского команда получила специалиста, который смог контролировать китайские фабрики прямо на месте. А это очень важно, подчеркивает Маргарита Римек — ведь без постоянного контроля местные заводы будут работать намного менее эффективно. Впоследствии Глижинский занял роль CTO стартапа, заменив на должности вышедшего из проекта Ивана Каунова.

Если вы производите что-то в Китае, вам необходимо быть рядом с заводами и вместе с ними идти по рабочему процессу. Как только вы выйдете из процесса, все, что может пойти не так, пойдет не так: тайминги собьются, кто-то не так покрасит, сошьет. Удаленно очень мало шансов повлиять на процесс.

Зачем стартап поехал на CES

Скорость производства позволила спустя всего 4 месяца после завершения Kickstarter, к январю 2019 года, разослать первую партию продукта бекерам. Такой результат был возможен только благодаря качественной подготовке задолго до старта кампании. Уже в январе 2019-го стартап поехал на крупнейшую выставку электроники — CES.

Маргарита Римек отмечает: то, что стартапу удалось доставить бекерам продукт в срок, стало большим преимуществом на выставке. «Мы хотели поехать на CES еще в январе 2018 году, но тогда у нас был только прототип. Команда IoT Hub, имеющая опыт участия в CES, объяснила нам тогда, что поездка на том этапе нам ничего не даст, ведь на CES нужно продавать. В этот раз мы приехали с готовым продуктом и выполненными обязательствами перед бекерами — отличное положение, чтобы начать продажи».

«Все, что может пойти не так, пойдет не так»: стартап Pix — о создании рюкзака, который привлек $300 000

На CES Pix удалось заключить несколько контрактов с партнерами. В стартапе отмечают, что часть второй партии, которая будет произведена в мае 2019 была заказана еще в январе на CES. Кроме этого, команда получает фидбек с выставки до сих пор.

Мы использовали лайфхак: полученные визитки на CES мы фотографировали и сразу же отправляли подготовленному ассистенту в Киев. А тот писал письма в духе: «Мы только что общались, давайте продолжим переговоры». Благодаря этому нам удалось удерживать внимание на Pix у потенциальных дистрибьюторов и заключать подогретые сделки сразу по возврату в Украину.

Сейчас Pix производит вторую партию рюкзаков и параллельно работает над ее маркетинговым продвижением. Когда все будет готово, команда запустит продажи на Amazon и своем сайте. Кроме этого, стартап также ведет переговоры о продаже рюкзаков в розничных магазинах по всему миру и уже начал работу над новым продуктом.


Дмитрий Демченко, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Анализ структуры собственности Huawei свидетельствует о возможной принадлежности государствуАнализ структуры собственности Huawei свидетельствует о возможной принадлежности государству
Суд отменил поручительство Коломойского перед Приватбанком на 9,2 млрд грнСуд отменил поручительство Коломойского перед Приватбанком на 9,2 млрд грн
Еврокомиссия готовит пошлины на ввоз товаров из СШАЕврокомиссия готовит пошлины на ввоз товаров из США
РоSSийский олигарх Дерипаска предложит 600 тыс. долларов журналистам, которые расследуют санкции против негоРоSSийский олигарх Дерипаска предложит 600 тыс. долларов журналистам, которые расследуют санкции против него
США и ЕБРР прокомментировали решение суда по ПриватбанкуСША и ЕБРР прокомментировали решение суда по Приватбанку
Блок рекламы


Похожие новости
Украинский стартап SolarGaps получил 1 млн евро в рамках программы Horizon 2020Украинский стартап SolarGaps получил 1 млн евро в рамках программы Horizon 2020
Украинский стартап GEO Protocol привлек посевные инвестиции от бруклинского фонда с оценкой в $4 млнУкраинский стартап GEO Protocol привлек посевные инвестиции от бруклинского фонда с оценкой в $4 млн
Украинский ИИ-стартап Captain Growth за $3,75 млн купила израильская PerionУкраинский ИИ-стартап Captain Growth за $3,75 млн купила израильская Perion
"Нафтогаз" привлек страховую квоту $1 млрд на китайские кредиты"Нафтогаз" привлек страховую квоту $1 млрд на китайские кредиты
Ajax Systems привлек $10 млн от Horizon CapitalAjax Systems привлек $10 млн от Horizon Capital
ЕБРР может выделить €320 млн на инфраструктурные проекты в КиевеЕБРР может выделить €320 млн на инфраструктурные проекты в Киеве
40% европейских ИИ-стартапов не связаны с искусственным интеллектом40% европейских ИИ-стартапов не связаны с искусственным интеллектом
Часть "Кузницы на Рыбальском" пойдет под жилую застройкуЧасть "Кузницы на Рыбальском" пойдет под жилую застройку
Апелляционный суд признал незаконным договор аренды, который позволял застроить урочище "Бычок" в КиевеАпелляционный суд признал незаконным договор аренды, который позволял застроить урочище "Бычок" в Киеве
Финляндия, Эстония и Латвия договорились о создании регионального газового рынкаФинляндия, Эстония и Латвия договорились о создании регионального газового рынка
Последние новости
Подгружаем последние новости