H&M планирует продавать секонд-хенд

К 2030 году компания намерена перейти на 100% чистые экологические материалы.

H&M планирует продавать секонд-хенд
Фото: www.shopwestfarms.com

Компания H&M заинтересовалась развитием сегмента секонд-хенда. Первый онлайн-магазин подержанной одежды будет запущен в пилотном режиме на сайте личного бренда H&M - Other Stories.

В дальнейшем компания планирует распространить инициативу на другие бренды и магазины, сообщает Ukrainian Retail Association.

H&M также планирует запустить программу, в рамках которой покупатели смогут увидеть фабрику, на которой была изготовлена та или иная вещь из отдела секонд-хенда, узнать больше о ткани, технологии и материалах, которые были использованы при ее создании.

Кроме того, к 2030 году H&M намерена перейти на 100% чистые экологические материалы.

"Решение уделить пристальное внимание секонд-хенду положительно скажется на политике H&M - компания стремится прийти к полностью безотходной модели производства и реализации товаров. Представители компании считают, что эксперимент закончится удачно и в скором времени отделы секонд-хенда появятся во всех магазинах бренда", - говорится в сообщении.

В мире наблюдается рост спроса на подержанные вещи, поскольку все больше покупателей задумывается об охране окружающей среды. Ожидается, что в ближайшие пять лет оборот рынка секонд-хенд увеличится вдвое и составит более 51 млрд долларов.


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