Активисты заявили о захвате "титушками" спортклуба "Восход" в Киеве

Неизвестные ворвались в зал ночью, выгнали охрану и баррикадируются изнутри.

Активисты заявили о захвате "титушками" спортклуба "Восход" в Киеве
Фото: Facebook /Спортивний комплекс "Восход" Будинок культури "Дніпро"

Сегодня ночью в Киеве неизвестные захватили здание спортклуба "Восход" на ул. Бориспольской в Киеве. Об этом сообщают общественные активисты.

По словам Александра Ламбурского, "титушки побили охрану и закрылись внутри". Он написал также, что захватчики начали разбирать инвентарь и ломать полы, чтобы соорудить баррикаду внутри клуба.

Информацию о погроме подтверждает и другой активист - Александр Граб. На своей странице в Фейсбуке он опубликовал несколько видео, где видны разрушения внутри здания.

Напомним, в 2017 году уже была попытка захвата этого клуба. Тогда на защиту спорткомплекса встали местные спортсмены и активисты, в ходе драки один человек получил ножевое ранение, еще один был ранен из травматического оружия. Сторонники "Восхода" требовали от городских властей вернуть клуб в коммунальную собственность, после чего КГГА приняла такое решение.


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