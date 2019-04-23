Активисты заявили о захвате "титушками" спортклуба "Восход" в Киеве
Неизвестные ворвались в зал ночью, выгнали охрану и баррикадируются изнутри.
Сегодня ночью в Киеве неизвестные захватили здание спортклуба "Восход" на ул. Бориспольской в Киеве. Об этом сообщают общественные активисты.
По словам Александра Ламбурского, "титушки побили охрану и закрылись внутри". Он написал также, что захватчики начали разбирать инвентарь и ломать полы, чтобы соорудить баррикаду внутри клуба.
Информацию о погроме подтверждает и другой активист - Александр Граб. На своей странице в Фейсбуке он опубликовал несколько видео, где видны разрушения внутри здания.
Напомним, в 2017 году уже была попытка захвата этого клуба. Тогда на защиту спорткомплекса встали местные спортсмены и активисты, в ходе драки один человек получил ножевое ранение, еще один был ранен из травматического оружия. Сторонники "Восхода" требовали от городских властей вернуть клуб в коммунальную собственность, после чего КГГА приняла такое решение.
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22.04.2019 15:56