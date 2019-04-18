Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка"

Суд удовлетворил иск Коломойского к НБУ и Кабмину.

Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию
Фото: superstas.com

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров о национализации Приватбанка.

Об этом сообщается на сайте суда.

"Суд признал противоправными решения ответчиков, следствием которых стала национализация ОАО «КБ «Приватбанк», и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка", - говорится в решении.

Отмечается, что рассмотрение данного дела продолжалось с июня 2017 года. "Такой длительный срок рассмотрения связан, в частности, общей нагрузкой на судей по рассмотрению административных дел и необходимостью исследования значительного количества доказательств по делу, размер которой составляет более 50 томов", - пояснили в суде.

"Основаниями для принятиятакого решения были, в том числе, недоказанность ответчиками наличия законных оснований для отнесения ПАО «КБ «Приватбанк» к категории неплатежеспособных, в результате чего в дальнейшем была инициирована процедура его национализации, и собственно нарушена процедура национализации банка, порядок которой регламентирован на законодательном уровне", - говорится в решении суда.

В комментарии на сайте НБУ говорится, что Нацбанк готовит апелляцию.

"Решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано Национальным банком. Мы продолжим доказывать законность действий и принятых решений регулятора в апелляционной инстанции. еще раз обращаем внимание, что порожденная судебными решениями правовая неопределенность подрывает финансовую стабильность", - заявил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Кроме того, Нацбанк предложит Совету по финансовой стабильности обратиться в Совет национальной безопасности и обороны и Кабинет министров по поводу подобных судебных практик, которые наносят вред международному имиджу Украины.

"Международные партнеры Украины неоднократно подчеркивали, что национализация Приватбанка была важным шагом для обеспечения финансовой стабильности. Решение о выводе неплатежеспособного банка с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО и правительством Украины с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан. Законность решения очевидна и обратная процедура в этом вопросе невозможна, ведь для этого нет ни правовых, ни экономических оснований. После вывода неплатежеспособного банка с рынка ПриватБанк полностью перешел на рыночную бизнес-модель и сегодня является самым прибыльным украинским банком и частью стабильной и прозрачной банковской системы", - отметила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Напомним, 21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

Бывший владелец Приватбанка Коломойский хочет от государства компенсацию за национализацию учреждения и пытается через суд вернуть акции Привата.

Коломойский поддерживает кандидата в президенты Владимира Зеленского, который является главным претендентом на победу во втором туре выборов 21 апреля. В феврале Зеленский пообещал, что не вернет Приватбанк Коломойскому в случае победы на выборах.


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