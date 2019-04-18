"Укрнафта" выиграла у РоSSии суд за крымские активы

Арбитражный суд ООН вынес решение взыскать с РоSSии в пользу компании "Укрнафта" 44,4 млн долларов компенсации за экспроприацию имущества в Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Речь идет об административных помещениях и 16 автозаправочных станциях.

3 июня 2015 года ПАО "Укрнафта" обратилась в арбитражный суд ad hoc согласно Арбитражному регламенту Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

РоSSия безуспешно пыталась обжаловать юрисдикцию суда, и 12 апреля 2019 года арбитражный суд вынес решение в пользу "Укрнафты".

На сумму компенсации согласно решению арбитражного суда начисляются проценты, начиная с 22 апреля 2014 года. По состоянию на апрель 2019 года размер начисленных процентов составляет свыше 5,5 млн долларов. Кроме того, РоSSия должна оплатить арбитражные расходы в сумме свыше 3,5 млн долларов.

Напомним, по состоянию на лето 2018 года, "Укрнафта" владела 1 936 нефтяными и 168 газовыми скважинами, тремя газоперерабатывающими заводами для производства сжиженного углеводородного газа и стабильного конденсата, 43 буровыми установками и сетью из 537 АЗС (до аннексии Крыма и войны на востоке Украины было 563 АЗС). Розничная сеть была приобретена у аффилированных с группой "Приват" компаний в 2003-2006 гг. за $547 млн по тогдашнему курсу.