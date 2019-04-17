РоSSийский олигарх Дерипаска предложит 600 тыс. долларов журналистам, которые расследуют санкции против него

Дерипаска считает, что обвинения против него безосновательны.

РоSSийский олигарх Дерипаска предложит 600 тыс. долларов журналистам, которые расследуют санкции против него
Фото: suchkov.net

Юристы олигарха Олега Дерпаски объявят вознаграждение в 600 тысяч долларов для журналистов, которые проведут расследование того, почему США ввели санкции против бизнесмена. Об этом пишет американская газета The Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По данным газеты, президент Дерипаска таким образом намерен опровергнуть обвинения, на основании которых США ввели в его отношении ограничительные меры.

"Конгресс жаждет больше крови… но у него нет ни малейших представлений о том, что происходит в РоSSии либо где-то еще в мире. Нет ни фактов, ни доказательств за включением в санкционный список, только грязная ложь", - сказал бизнесмен.

В середине марта Дерипаска подал иск против Минфина США из-за введения ограничительных мер, которые, по заявлению бизнесмена, стоили ему более 7,5 млрд долларов.

Санкции против Дерипаски ввели 6 апреля 2018 года. Минфин объяснил это близостью бизнесмена к президенту Владимиру Путину. Также его обвинили в отмывании денег, угрозах жизни его конкурентов, незаконной прослушке чиновника правительства и участии в вымогательстве и рэкете.

Дерипаска называет себя "жертвой внутриполитической борьбы в США".

Напомним, в конце января США сняли санкции с компаний Дерипаски «Русал», EN+ и «Евросибэнерго». Для этого он по требованию Минфина отказался от контролирующих долей в предприятиях и ушел с руководящих постов, в советы директоров вошли независимые директора.


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