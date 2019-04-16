Апелляционный суд отложил рассмотрение дела о национализации Приватбанка до 22 апреля

Предложение о переносе слушаний внес представитель одной из сторон.

?Апелляционный суд отложил рассмотрение дела о национализации Приватбанка до 22 апреля
Приватбанк
Фото: Макс Требухов

Шестой апелляционный административный суд отложил на 22 апреля рассмотрение апелляционной жалобы Национального банка Украины на решение Окружного административного суда Киева об отмене распоряжения о проведении проверки Приватбанка в октябре 2016 года, по итогам которой банк был национализирован.

Предложение о переносе слушаний внес представитель одной из сторон спора, передает "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, кипрская компания Triantal Investments Ltd, являвшаяся одним из крупнейших акционеров ПриватБанка, обжаловала в суде неправомерность действий Нацбанка и Минфина. В марте 2017 года компания обратилась в суд с требованием признать неправомерными и отменить распоряжение НБУ, которым регулятор инициировал проведение внеплановой инспекционной проверки.

Окружной суд Киева 2 марта 2018 года удовлетворил этот иск.

Нацбанк подал апелляцию, однако апелляционный админсуд приостановил ее рассмотрение по ходатайству Triantal Investments, дав до полугода времени на подготовку к судебному заседанию.

Производство по делу было возобновлено определением Шестого апелляционного админсуда от 18 февраля 2019 года, а первое заседание назначено на 12 марта.

Напомним, 21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

Бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский хочет от государства компенсацию за национализацию учреждения и пытается через суд вернуть акции Привата. По неофициальной информации, в Окружном админсуде под председательством судьи Павла Вовка уже готовится решение о признании национализации Приватбанка незаконной.

Коломойский поддерживает кандидата в президенты Владимира Зеленского, который является главным претендентом на победу во втором туре выборов 21 апреля.

В феврале Зеленский пообещал, что не вернет Приватбанк Коломойскому в случае победы на выборах.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Hewlett Packard Enterprise закрыла представительство в Украине. Штат на 80 сотрудников перевели на аутстафинг
Украинский католический университет возьмет кредит в США на расширениеУкраинский католический университет возьмет кредит в США на расширение
ГФС урегулировала использование смартфонов как кассовых аппаратовГФС урегулировала использование смартфонов как кассовых аппаратов
Львовский исполком согласовал строительство отеля в парке им. ХмельницкогоЛьвовский исполком согласовал строительство отеля в парке им. Хмельницкого
НБУ назвал важнейшие платежные системы УкраиныНБУ назвал важнейшие платежные системы Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Коломойский потребовал в суде вернуть акции ПриватбанкаКоломойский потребовал в суде вернуть акции Приватбанка
Коломойский хочет $2 млрд за национализацию ПриватБанкаКоломойский хочет $2 млрд за национализацию ПриватБанка
Кабмин отчитался о снятии риска отключения воды с 1 апреляКабмин отчитался о снятии риска отключения воды с 1 апреля
С 1 апреля 5 миллионов украинцев могут остаться без водыС 1 апреля 5 миллионов украинцев могут остаться без воды
Верховный суд направил на новое рассмотрение дело о возвращении ЗТМК государствуВерховный суд направил на новое рассмотрение дело о возвращении ЗТМК государству
Коломойский и Боголюбов обжаловали в суде национализацию "Приватбанка"Коломойский и Боголюбов обжаловали в суде национализацию "Приватбанка"
Апелляционный суд признал незаконным договор аренды, который позволял застроить урочище "Бычок" в КиевеАпелляционный суд признал незаконным договор аренды, который позволял застроить урочище "Бычок" в Киеве
Тимошенко: для упрощения ведения бизнеса достаточно упростить налоги и сделать доступными кредитыТимошенко: для упрощения ведения бизнеса достаточно упростить налоги и сделать доступными кредиты
Апелляционный суд признал незаконной аренду урочища "Бычок", отданного под застройкуАпелляционный суд признал незаконной аренду урочища "Бычок", отданного под застройку
Венесуэла отложила отправку 20 тонн золота за границуВенесуэла отложила отправку 20 тонн золота за границу
Последние новости
Подгружаем последние новости