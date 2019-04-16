?Апелляционный суд отложил рассмотрение дела о национализации Приватбанка до 22 апреля

Предложение о переносе слушаний внес представитель одной из сторон.

Шестой апелляционный административный суд отложил на 22 апреля рассмотрение апелляционной жалобы Национального банка Украины на решение Окружного административного суда Киева об отмене распоряжения о проведении проверки Приватбанка в октябре 2016 года, по итогам которой банк был национализирован.

Предложение о переносе слушаний внес представитель одной из сторон спора, передает "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, кипрская компания Triantal Investments Ltd, являвшаяся одним из крупнейших акционеров ПриватБанка, обжаловала в суде неправомерность действий Нацбанка и Минфина. В марте 2017 года компания обратилась в суд с требованием признать неправомерными и отменить распоряжение НБУ, которым регулятор инициировал проведение внеплановой инспекционной проверки.

Окружной суд Киева 2 марта 2018 года удовлетворил этот иск.

Нацбанк подал апелляцию, однако апелляционный админсуд приостановил ее рассмотрение по ходатайству Triantal Investments, дав до полугода времени на подготовку к судебному заседанию.

Производство по делу было возобновлено определением Шестого апелляционного админсуда от 18 февраля 2019 года, а первое заседание назначено на 12 марта.

Напомним, 21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

Бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский хочет от государства компенсацию за национализацию учреждения и пытается через суд вернуть акции Привата. По неофициальной информации, в Окружном админсуде под председательством судьи Павла Вовка уже готовится решение о признании национализации Приватбанка незаконной.

Коломойский поддерживает кандидата в президенты Владимира Зеленского, который является главным претендентом на победу во втором туре выборов 21 апреля.

В феврале Зеленский пообещал, что не вернет Приватбанк Коломойскому в случае победы на выборах.