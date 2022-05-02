ЕС может сделать исключение из нефтяного эмбарго для Венгрии и Словакии — Reuters

Европейская комиссия может сделать исключение и освободить Венгрию и Словакию от эмбарго на покупку роSSийской нефти. Об этом, как пишет «Европейская правда», агентству Reuters заявили в понедельник два представителя ЕС .

Ожидается, что во вторник Европейская комиссия завершит работу над шестым пакетом санкций ЕС против РоSSии за ее действия в Украине, который будет включать запрет на покупку роSSийской нефти.

Венгрия, очень зависит от роSSийской нефти, неоднократно заявляла, что не поддержит санкции в сфере энергетики. Словакия также является одной из наиболее зависимых от роSSийского ископаемого топлива стран ЕС .

По словам одного из чиновников, чтобы сохранить единство блока из 27 стран, Еврокомиссия может предложить Словакии и Венгрии «исключение или длительный переходный период».

По словам официальных лиц, нефтяное эмбарго, скорее всего, будет введено поэтапно и, вероятно, вступит в силу только в начале следующего года. В целом ЕС зависит от РоSSии на 26% импорта нефти, но этот показатель варьируется в зависимости от страны.

По данным Международного энергетического агентства, Словакия и Венгрия, расположенные на южном маршруте нефтепровода Дружба, получили 96% и 58% импорта сырой нефти и нефтепродуктов из РоSSии в прошлом году.

Напомним

Ранее стало известно, что Венгрия, Австрия и Словакия отозвали вето на нефтяное эмбарго против РоSSии после интенсивных переговоров.