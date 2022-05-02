ЕС может сделать исключение из нефтяного эмбарго для Венгрии и Словакии — Reuters

Европейская комиссия может сделать исключение и освободить Венгрию и Словакию от эмбарго на покупку роSSийской нефти. Об этом, как пишет «Европейская правда», агентству Reuters заявили в понедельник два представителя ЕС.

ЕС может сделать исключение из нефтяного эмбарго для Венгрии и Словакии — Reuters

Ожидается, что во вторник Европейская комиссия завершит работу над шестым пакетом санкций ЕС против РоSSии за ее действия в Украине, который будет включать запрет на покупку роSSийской нефти.

Венгрия, очень зависит от роSSийской нефти, неоднократно заявляла, что не поддержит санкции в сфере энергетики. Словакия также является одной из наиболее зависимых от роSSийского ископаемого топлива стран ЕС.

По словам одного из чиновников, чтобы сохранить единство блока из 27 стран, Еврокомиссия может предложить Словакии и Венгрии «исключение или длительный переходный период».

По словам официальных лиц, нефтяное эмбарго, скорее всего, будет введено поэтапно и, вероятно, вступит в силу только в начале следующего года. В целом ЕС зависит от РоSSии на 26% импорта нефти, но этот показатель варьируется в зависимости от страны.

По данным Международного энергетического агентства, Словакия и Венгрия, расположенные на южном маршруте нефтепровода Дружба, получили 96% и 58% импорта сырой нефти и нефтепродуктов из РоSSии в прошлом году.

Напомним

Ранее стало известно, что Венгрия, Австрия и Словакия отозвали вето на нефтяное эмбарго против РоSSии после интенсивных переговоров.

Ранее о своей готовности поддержать инициативу Евросоюза по введению эмбарго на импорт нефти из РоSSии заявила Германия.

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